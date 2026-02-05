不甩一中？美眾院推TASA法案 台灣將可迎首批美國太空人派駐

美國眾議院日前通過NASA授權法案，其中台美太空援助法案允許美國NASA與NOAA人員派駐台灣。（示意圖，取自Pexels）

美國聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會日前通過NASA授權法案，其中納入跨黨派提出的「台美太空援助法案」（TASA Act），被視為美國正式突破一中政策框架、強化與台灣太空合作的重要一步。

若法案最終生效，美國NASA與NOAA人員未來將可派駐台灣，協助國家太空中心（TASA）推動包括衛星、太空探索與大氣觀測等多項關鍵計畫。

此修正案由共和黨眾議員希爾（French Hill）與民主黨議員阿莫（Gabe Amo）聯手推動，目的是終結美國一中政策長期對美台民用太空合作造成的限制，讓雙方太空機構能直接對接、共享技術與專業能力。

為什麼突破舊框架？

議員希爾表示，當台灣在推動太空計畫的路上愈走愈快，美國理應協助一個重要夥伴打造更完整的太空能量。他強調，此法案「將為民用航太領域的美台合作打開大門」，可望促成衛星計畫、太空探測、大氣研究等多領域合作，同時展現美國對印太盟友的承諾。

法案內容規定，NASA與NOAA可針對雙方互利的領域擴大合作，並建立制度性管道，允許美方太空人員以「自願派駐」方式前往台灣太空機構工作。

派駐美方專家後 台灣能獲得什麼？

美方太空專家若進駐台灣，可讓TASA直接獲得NASA多年累積的技術與任務經驗，對台灣近年積極布局的太空三期有明顯加分。

台灣自2019年啟動太空三期計畫，投入251億元建立太空產業鏈，2023年再加碼超過400億元，布局低軌衛星研製、國家發射場規劃與人才培育，被視為台灣太空產業起飛的關鍵十年。

此次通過的NASA授權法案規模龐大，總金額達244億美元。委員會主席巴賓（Brian Babin）指出，中國正大幅擴張太空投資，美國不能在沒有方向的情況下落後，因此更需與印太國家建立穩固合作。後續法案將送交參眾兩院全院表決，需獲總統簽署才會成為具法律效力的授權條例。

