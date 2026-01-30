不甩6個月年終！2個月4人離職...過來人秒懂點1關鍵

生活中心／吳宜庭報導



近期正值各大公司尾牙季，年終獎金與抽獎成為上班族期待的重點，但有網友在社群平台發文指出，年終發放前就陸續有4名員工離職，引發討論。他表示，公司往年的年終獎金「都是4~6個月」，且按年資比例發放，「即便只待半年也有2個月左右」。然而，11月與12月各離職兩人，年齡多在25至28歲，年資約半年到一年，讓他不禁好奇「現在的人真的都不太care年終了？」。





年終6個月照樣不幹！2個月4人離職...過來人秒懂點「1關鍵」:年終跟零花錢一樣

曾有同事詢問離職原因，得到的回應多半是想先休息、對年終並不在意，或計畫提前跳槽。（圖／翻攝自Dcard）

原PO在Dcard以「很多人都不等領完年終後才離職嗎？」為題發文，他在文中表示，許多同事都勸離職員工「至少領完年終、尾牙抽完獎再閃」，甚至私下詢問離職理由，結果大多是「想休息，不在乎年終，或是要提前跳槽」，讓他好奇詢問，「現在的人真的都不太care年終了？」。貼文曝光後，網友紛紛分享經驗，有人指出工作壓力太大，金錢已不再是主要考量，「等你累到一個程度，你再回頭看看你這些話，有時候再多的年終也比不上一個禮拜的休息」、「會不會是公司真的太操了，操到真的不想領錢就閃人」、「年終的錢<上班的心累」、「屎到連年終都不想領，還是好幾個人都這樣，感覺這家公司很可怕」、「為什麼要委屈自己，痛苦到年終後再離職？」。

網友紛紛留言，「年終的錢<上班的心累」。（圖／翻攝自Dcard）

此外，也有網友分析跳槽或薪資因素，「可能新工作那邊待遇比較好，不想錯過新工作的機會」、「年終的錢，跳槽之後的加薪幾個月就cover回來」、「說不定新工作更好，而且年底關帳，很多報表成果要交，所以能早逃就逃？」、「我是因為下一份工作開出了能放棄年終的價碼」。甚至有人提到近期股市大漲，「股市漲翻了，賺的都比本業多，有沒有領年終意義不大」、「股市賺錢很多真的有可能，因為我今年股票賺的已經完全超過一整年的薪水了」、「小弟我股票賺翻了！公司發的5個月年終看起來跟零花錢一樣」、「可能他們股票一天就賺超過了」。

