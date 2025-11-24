不甩AI泡沫，華爾街喊衝！標普500明年再漲15％，6大投資策略曝光

牛市結束了嗎？華爾街巨頭摩根士丹利給出的答案是：還早得很。

這家投資銀行最新預測，標普500指數到2026年底將攀升至7,800點，較週一（17日）收盤水準約上漲17%。儘管市場擔憂AI泡沫，股市已連年雙位數上漲，摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）團隊仍堅信：「我們正處於新一輪牛市和獲利週期中。」

這股樂觀情緒不只大摩獨有。上週五盤前，標普500期貨看起來又要大跌，但最終交易員選擇聽華爾街的話：逢低買進。美國股市反彈，收盤幾乎持平。巴克萊全球股票策略主管奧特曼（Alexander Altmann）直言：「我仍會為從現在到年底的反彈做準備。」

兩大看好理由

摩根士丹利看多的第一個理由是「類股輪動復甦」正在發生。不同於先前預測的「滾動式衰退」，美國經濟各部門正輪番復甦，支撐企業獲利成長。第三季財報顯示，82%的標普500企業獲利超出分析師預期，76%營收優於預期。

廣告 廣告

其次，美國進入「Run it hot」的通膨模式。儘管物價可能持續走高，但政策制定者與聯準會似乎願意容忍略高的通膨，而非急於升息。大摩認為，這波上升週期從2025年4月開始，「可能持續到聯準會必須再次緊縮政策為止，（而）我們認為這風險至少在12個月後。」

瑞銀交易大廳宏觀股票策略主管諾德維克（Aaron Nordvik）更預測標普500將在年底前突破7,000點大關，意味約還有5%漲幅。「我正在布局年底反彈，AI仍在引領漲勢，長期趨勢沒有改變。」他說。

季節性因素加持

華爾街的樂觀還有歷史數據支撐。諾德維克表示：「如果是牛市，它就會一直持續下去。」他指出，當5月至10月漲幅超過10%時（今年上漲17%），年底最後兩個月平均再漲7.3%。

奧特曼則表示該行的「股市狂熱指標（Equity Euphoria Indicator，EEI）」已降至8月中旬以來最低點，顯示「過剩泡沫暫時已完全出清」。

而富國銀行首席股票策略師權雄成（Ohsung Kwon）則指出，空頭情緒反而成了買進訊號。富國銀行統計發現，每當投資人悲觀到這種程度，標普500接下來三個月平均漲7.5%，而且十次有九次都上漲。

6大投資策略

摩根士丹利建議投資人關注6大領域：

小型股優於大型股：成本結構壓縮、需求回升、獲利預測回彈，加上聯準會降息，四大支柱齊備。 景氣循環股優於防禦股：早期週期環境特別有利於隨經濟擴張而表現的類股。 金融股：自4月市場觸底以來，獲利預測修正幅度最強勁，且受惠於低利率與併購活動回升。 工業股：受惠於獲利復甦、較低利率，更是美國新資本支出週期的「主要受益者」。 醫療保健股：受惠於降息、獲利動能支撐、估值合理，生技類股在首次降息後6至12個月通常表現強勁。 非必需消費品股：受惠於早期週期環境、商品價格穩定，以及消費者支出從服務轉向商品的跡象。

資料來源：Busuness Insider、Bloomberg

核稿編輯：林易萱