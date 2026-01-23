不甩TPASS斷炊 綠再擋718億先動支

行政院祕書長張惇涵。（姚志平攝）

115年度中央政府總預算卡關，立院在野黨團日前提案，718億新興計畫預算可先動支，23日排入院會討論，綠營卻依然反對拆分審查，因此必須等1個月朝野協商冷凍期過後才能表決，藍白齊批民進黨自擋預算。針對媒體提問若提案通過，政院是否會執行，行政院祕書長張惇涵昨態度隱晦，僅稱「依法是有效的預算，行政院會執行」。

藍白為解總預算僵局，提案38項新興計畫、共718億預算可先行動支，但22日協商無果，全案繼續計算1個月協商冷凍期，若民進黨不簽署協商結論，提案恐怕得拖延到下個會期。

國民黨立院黨團書記長羅智強昨在立法院院會前公開呼籲民進黨，不要堅持這1個月的協商期，讓新興計畫預算能夠趕快支用；但最後在院長休息室協商，朝野仍無共識，韓國瑜宣布「協商之後再行處理」，依協商冷凍期計算，最快2月16日後才能表決。

張惇涵昨被媒體問及立法院若通過「新興計畫預算先行動支」案，政院是否執行？

張惇涵先表示，中央政府總預算是一體的，環環相扣，不應該被切割式或破裂式審查。媒體再追問「是否會執行」，張惇涵回答，行政院的立場很簡單，只要依法是有效的預算，行政院會執行，但這次在野黨處理的方式是中華民國憲政史上從未發生過的，「行政院會就國家利益、人民福祉、建設考量處理」，仍未給出明確答案。

羅智強痛批，民進黨過去1個月不斷透過記者會，告訴民眾TPASS即將斷炊，「那最好的方式不就是立院同意先行動支嗎？」

羅智強也質疑，行政院說一套，民進黨團做一套，出爾反爾誰相信，若行政院真如張惇涵所言「同意有效預算就要執行」，那為何民進黨團百般阻撓，拒絕簽署朝野協商結論？張惇涵的發言自證民進黨只想利用民生預算進行政治操作、操弄全民。

民眾黨立委林國成表示，執政黨至今還是想「全包」過預算，跟在野黨「重點式」動支仍有一段差距，但是行政院卻又不肯依法編列預算，「根本就是民進黨自己在卡自己」，看不懂為何執政黨明明有部分預算可以先解套卻不做，不溝通、不協調也不想辦法解決，這不是一個執政黨該做的事。