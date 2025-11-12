不畏中共威脅全球追捕 沈伯洋現身柏林：勇敢台灣人不退縮

沈伯洋無懼威脅於今日現身德國聯邦議院門口，強調他將以台灣立委的身分赴德國國會，為自由民主作證。（翻攝自臉書@沈伯洋）

民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵辦，並揚言全球追捕。對此，沈伯洋無懼威脅於今日現身德國聯邦議院門口，強調他將以台灣立委的身分赴德國國會，為自由民主作證，「做為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮」。

中國國台辦去年10月將沈伯洋列入「台獨頑固份子」清單，重慶公安局日前發布警情通報，宣布對沈立案偵查，指控他發起、建立「黑熊學院」涉犯分裂國家罪。沈伯洋受邀出席德國聯邦議院今（12日）舉辦的「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。

沈伯洋自錄影片提及，中國對他展開追緝，一直說他不能夠出國，否則就會被捕，然如大家所見，他就在德國國會的門口，將以台灣立委身分為自由、民主來作證，「中國一直以來想要用恐嚇的方式，想要讓台灣人沉默」，他要告訴大家，作為勇敢的台灣絕不會因此退縮。

「今天在這邊，我最主要不是只有在捍衛我們國家的民主而已，我們是為全世界的自由民主而戰。」沈伯洋指出，他進去之後，要讓中國知道，「This is Taiwan. This is freedom. And we will never back down.」貼文獲得不少網友與親友留言支持。

