不畏中共軍演突襲台股創新高！許美華：打了中共和國民黨大巴掌

中國解放軍東部戰區29日無預警實施為「正義使命－2025」圍台軍演，更嗆聲今（30）日將使用實彈演習，我國防部立刻做出因應，嚴密監控、嚴陣以待，不過台股29日還創新高。對此，反紫光奇遊團成員許美華直言，「台灣股市的表現，打了共產黨和國民黨各一個大大的巴掌。」

許美華29日深夜在臉書發文表示，一直認為台灣很像狄更斯筆下的《雙城記》。「最好的時代，也是最壞的時代」，聽起來很詭譎、矛盾，但又極度真實，台股回應中共軍演的表現，就是最好的例證。

許美華說「早上共軍宣佈大規模環台軍演，果然，完全不意外，國民黨第一時間發文大罵賴政府挑釁，黨主席鄭麗文還說『台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉！』如果把國民黨跟鄭麗文的名字遮掉，真的看不出來跟《人民日報》社論和國台辦發言人有什麼不同？」

許美華直言「面對胖虎武力威脅不只不敢說一句重話，還轉過頭來指責努力保護自己的大雄，台灣有國民黨這種在野黨，還是國會、地方政府最大黨，才是倒了八輩子的霉吧！國民黨跟鄭麗文的回應，完全配合中共軍演節奏唱和，用意當然在為壓制台灣社會的自主和對抗意志。」

許美華說，但跟國民黨反應完全相反的對照組，是台灣股市。台灣股市的表現，打了共產黨和國民黨各一個大大的巴掌。任何國家的敵對國宣布軍演，照理來說，對股市絕對是利空消息，但是，台灣股市硬是走一個完全不甩習近平的走勢，台股盤中和收盤指數雙創下新高，護國神山台積電更是創下收盤1530元的新天價。「人兩腳錢四腳，股價就是錢堆出來的，人嘴巴上再怎麼不理性，都不會跟錢過不去。就在週末全台四級地震、週一上班日一早迎來中共軍演消息，台灣股市卻繼續創下新高，這是什麼魔幻劇情！」

許美華表示，回顧30年前，1996年中國為了干擾台灣首次總統直選，對台灣發射飛彈，形成台海危機事件。當年雖然有李登輝的18套劇本穩住社會人心，但投資人在中國飛彈試射恐懼下，還是大賣股票和房地產，引發當年台股指數從1996年初的7000多點，一度跌到8月的4500多點。

最後許美華說，30年過去，台灣面對中共軍演，股市居然硬是不低頭，直接衝出創新高的行情，這是超越金錢意義的挺台灣行動，真是讓人感動。「這就是台灣硬底的經濟實力，這就是台灣社會的韌性。台灣已經不是30年前的台灣了。台灣人，在這個最好也是最壞的歷史時刻，一起撐過去！」



