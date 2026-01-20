不畏中國內卷！工具機公會：台灣產業有實力

▲台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）副理事長林松益（左二）強調，中國嚴重內卷影響台灣工具機產業，但產業不怕，因為有實力及韌性。

[NOWnews今日新聞] 台灣對等關稅調降為15%且不疊加，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）副理事長林松益今（20）日表示，現在台灣關稅已經來到15%不疊加，是工具機產業的利多，且與日本、韓國等主要競爭對手國稅率相同，拉齊起跑點，產業可以從谷底反彈了。此外，他強調，中國嚴重內卷影響台灣工具機產業，但產業不怕，因為有實力及韌性，今後定能撥雲見日。

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今日舉辦「TMTS 2026暨工具機產業展望記者會」，林松益在會上表示，台灣工具機產業遭遇的問題非常簡單，畢竟工具機與零組件一起努力，一起合作將關稅稅率整合起來，現在台灣對美關稅已經在15%、不疊加，這是產業的利多，「令人振奮」，也應該可以從谷底反彈。

廣告 廣告

再者，他直言，關稅如果能夠和日本、韓國主要競爭對手國相同，從2021年起日本幣值貶值幅度約4成、韓國約3成，而台灣約1成左右，其實還不夠，在競爭的起跑點上「我們還是輸給別人」，但如果加上匯率能夠追趕上來，在相同的條件利基點下，他相信，台灣工具機產業能夠超韓趕日「這是指日可待」。

林松益也提到，中國的內卷非常嚴重，也有外溢的現象，但他強調，台灣工具機不怕，「我們有我們的實力在、我們有我們的韌性」，有高品質、高附加價值、穩定的交貨，深受國內外客戶肯定，這點倒是不怕，怕的是不確定因素、地緣政治來攪局、搗亂，撇除這些因素，他認為，工具機產業一定能撥雲見日，會更好。

他並笑說，「（工具機公會）理事長講的5%至8%比較保守」，如果各方面都穩定，一定會往上爬，過去產業失落的那幾年搞不好都能補回來。至於供應鏈是否有沒有可能拉回來，也很有可能，只要工具機行業遠景光明、順暢，不管是莘莘學子也好，各個行業也都會逐漸朝向工具機產業靠攏，工具機產業一旦活絡，各個民生經濟也都會跟著好轉起來。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台美關稅拍板15%！工具機公會：樂觀估今年美國市場成長6%到8%

關稅15%不疊加 工具機公會讚正面訊號、籲匯率穩定減不確定性

台美關稅15％！工具機、汽車股漲聲響起 「這檔」今年漲近4成