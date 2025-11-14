政治中心／陳妍伶、廖文璞、吳培嘉 台北報導

民進黨立委沈柏洋被中國全球追捕，快閃德國參加聽證會後，今天返抵國門就來到立法院開會，對於立法院長韓國瑜沒聲援他，還嗆賴總統，沈伯洋砲轟院長怎麼能接受另一個國家的恐嚇，沒有高度！至於會不會參選台北市長跟吳怡農雙帥對決？沈伯洋也笑說，只有一帥而已，他的戰場在立法院。

民進黨立委沈伯洋，快閃德國參加聽證會，一早返抵國門，就現身立法院。

立委（民）沈伯洋：「快速去德國做這個聽證，以中國這個反應來講，看起來就是他們被突襲了，跟蹤啊等等之類的，我想說應該沒有那麼容易啦。」

廣告 廣告

不畏中國全球追捕! 沈伯洋出訪返台轟韓國瑜"沒高度"

沈伯洋快閃德國聽證會後返台。（圖／民視新聞）





透露下週還有快閃行程，沈伯洋不畏懼中國威嚇，民進黨團也提案，針對中共將我國國會議員羅織入罪，並威脅恫嚇台灣人民的跨國鎮壓惡行，予以最嚴厲譴責，但要通過還有難度，因為就連立法院長韓國瑜，都不願聲援沈伯洋。

立委（民）沈伯洋：「你作為國會議員，怎麼可能可以接受，另外一個國家的恐嚇，今天只要有人恐嚇我們台灣國民，我們本來就應該要跟他站在一起，所以韓國瑜院長用這樣的一個高...，不能說高度因為就沒有高度嘛，以這樣的一個態度，我覺得是令人蠻訝異的。」

藍營不只藉沈伯洋砲轟民進黨，還特別做了對他個人的滿意度調查，47%不滿意，29%滿意。

立委（國）牛煦庭：「所謂的沈伯洋現象，看起來只是民進黨的自我感動，除了民進黨的支持者，滿意度高於不滿意之外，對於沈伯洋的不滿意程度都明顯較高。」

立委（民）沈伯洋：「我也沒有要選舉，所以呢這個通常啦，如果說真的針對我的名字，來做民意調查，大部分的台灣人接到電話，應該是說沈伯洋是誰，做這個民調的意義到底在哪裡。」

不畏中國全球追捕! 沈伯洋出訪返台轟韓國瑜"沒高度"

國民黨團針對沈伯洋滿意度做民調。（圖／民視新聞）





沈伯洋一頭霧水，不過中國越是打壓，他的聲勢越高，聯電榮譽董事長曹興誠就點名，應該徵召他選台北市長

立委（民）沈伯洋：「我的戰場就是在立法院，（跟吳怡農雙帥對決？），沒有這個只有一帥而已，就只有他沒有我，大家不要太抬舉我謝謝。」

沈伯洋重申沒有參選意願，抗中保台才是主戰場。





原文出處：不畏中國全球追捕! 沈伯洋出訪返台轟韓國瑜"沒高度"

更多民視新聞報導

製造假車禍詐保140萬！宜蘭市代會主席林智勇判刑4年半定讞 即刻解職

沈伯洋反擊了！遭韓國瑜酸「生病卻要別人吃藥」 怒回：太誇張了

不顧北京反對！美批准對台「百億規模」軍售 內容曝光了

