不畏中國壓力、高市早苗一句「全投資在我身上就對了」再引掌聲！矢板明夫：近年最能「讓世界看到日本」首相

日本首相高市早苗「台灣有事說」讓中方跳腳制裁，不過她昨日出席投資主席活動，以動漫《進擊的巨人》台詞表示「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了」再度引爆熱烈掌聲。印太戰略智庫執行長、資深媒體人矢板明夫昨日直言：「高市雖然就任僅僅一個月，但她已經成為了近年來最能『讓世界看到日本』的首相。」

矢板明夫昨日在臉書發文表示，中國仍然糾纏於11 月 7 日高市早苗首相關於台灣有事的發言，抗議、制裁、不許中國人去日本旅遊、加上封殺日本藝人。整套動作看似強硬，實際上卻像情緒勒索停不下來。

廣告 廣告

「但被抗議的日本首相高市早苗，已經翻到下一頁了」，矢板明夫表示，高市造苗在東京出席由沙烏地阿拉伯主導的投資會議的演講內容，引來了國際媒體大量報導。因為，她引用了人氣動漫《進擊的巨人》中的台詞。在演講快結束的時候，她面帶微笑地用英語說出「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了。」向與會者喊話投資日本，引爆熱烈掌聲。

「Just shut your mouths! And invest everything in me.」，矢板明夫指出，這句話原本是由動漫中的主人公在絕境中對部下說出的，意思是「沒有保證，但既然你們選擇跟著我，就把一切押上來」。冷靜、直接、負責，完全是領袖的語氣。

矢板明夫表示，高市非常清楚，日本的動漫是世界級語言。當中國在政治、經濟、文化上全面封殺日本時，她選擇用全球都能理解的「共同語言」向國際社會呼籲「日本值得信賴，日本值得你押注」。這不是炫耀或自我吹噓，而是策略。

「在很多的外交場面，用艱深的政治語言其實很難打動對方。不如用一句孩子都能懂的動漫台詞，把日本的意志乾脆、有力地表達出來，讓人記得住」，矢板明夫說，他在日本富士電視台的政論節目中，提出了這樣的觀察：「高市雖然就任僅僅一個月，但她已經成為了近年來最能『讓世界看到日本』的首相。」

矢板明夫強調，高市早苗不畏中國的壓力，不退縮，也不害怕說出真話。沈著應付、不卑不亢。她的態度，為許多受到中國欺負卻不敢表態的國家，帶來了勇氣，鼓舞了人心。

（圖片來源：三立新聞、矢板明夫臉書）

更多放言報導

中國不滿拿日本藝人開刀！濱崎步演出被取消、大槻真希表演斷電遭帶離...日網炸鍋：堅決不屈流氓行為「挺高市首相不撤回言論」

中共授權拍《沈默的榮耀》統戰…矢板明夫：這球僅鄭麗文敢接…藍營爭「中國代理人」競爭激烈