不畏中國威脅！日防衛預算首破9兆創新高 遭中方痛批軍國主義死灰復燃

日本政府26日拍板通過2026年度預算案，其中防衛費首度突破9兆日圓（約新台幣1.8兆元）大關，達到史上新高。在中國持續擴張軍力、日中對立加深的背景下，日本政府強調，將持續提升因應能力，並加快布局無人機等「新型態作戰方式」。

自日本首相高市「台灣有事說」之後，中日兩國關係更降到冰點。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

提升應對中國威脅能力

日本防衛大臣小泉表示，這筆防衛預算「是在戰後最嚴峻、最複雜的安全保障環境下，為了確保日本防衛，所必須的最低限度經費」。雖未直接點名中國，但外界普遍認為，主要假想對象正是北京。

近年來，中國軍方頻繁在台灣周邊舉行軍事演習，並加強與俄羅斯的軍事合作。自中國不滿日本首相高市就「台灣有事」所做的國會答辯後，中方對日本自衛隊的威嚇行動也層出不窮，包括對自衛隊飛機進行雷達照射等。根據預算案內容，2026年度防衛費較前一年初始預算增加3.8%，達9兆353億日圓（約新台幣1.81兆元）。同時也喊話美國，期望未來自衛隊能在美日同盟架構下扮演更多進攻型角色。

但對此中國可不樂見。中國外交部隨即在例行記者會上，強烈批評日本此舉存有險惡用心，就是為了迎合右翼推動「再軍事化」，企圖讓軍國主義死灰復燃。發言人林劍更表示，近年來日本不斷自我鬆綁集體自衛權，發展所謂對敵基地攻擊能力，強化延伸威懾合作，將沿海島嶼打造成戰場，明顯超出專守防務的範疇。

日本防衛大臣小泉表示，這筆預算是在戰後最嚴峻、最複雜的環境下，為確保日本防衛與安全所必須的最低限度經費。（圖／翻攝自小泉進次郎臉書）

長程飛彈成關鍵

預算中的一大重點，是強化可在敵方射程外發動攻擊的防衛能力。日本政府為此編列9,733億日圓（約新台幣1.95千億元），將推動射程超過1,000公里的「12式陸基反艦飛彈」性能提升，同時加速部署飛行速度超過5倍音速、難以攔截的「極音速誘導彈」。

而針對敵方可能進犯離島，日本政府則規劃以空中、海上與海中大量無人機阻止登陸的「盾牌」（SHIELD）沿岸防衛計畫，並為此編列1,001億日圓（約新台幣2百億元），目標在2027年度前完成建構。

防衛力的另一項基礎，則是人力。預算案也編列5,814億日圓（約新台幣1.17千億元），用於改善人員待遇，包括提升在嚴苛訓練環境下的勤務津貼，以及整修老舊營舍，藉此降低離職率、穩定部隊戰力。

