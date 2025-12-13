不畏中國施壓！最先進晶片根留我國 吳志中讚：台灣是美核心利益

即時中心／黃于庭報導

外交部政務次長吳志中本（12）月10日接受法國「法新社」（AFP）駐台記者Allison Jackson專訪，就全球供應鏈重組及台灣半導體戰略地位提出分析。他表示，台灣堅定維持「最先進」半導體製造技術留在國內，另也相信若中國對台發動攻擊，無論美國或歐洲，基於「國家利益」考量都會作出回應。

吳志中指出，儘管中國軍事壓力不斷升高、全球供應鏈也面臨中斷風險，台灣仍堅定維持「最先進」半導體製造技術留在國內，以確保我國在全球產業鏈中持續扮演「不可或缺」的核心角色；他也強調，會盡最大努力讓最尖端的技術根留台灣，「確保台灣持續在半導體生態系中扮演關鍵角色」。

對於外界建議將晶片生產移出台灣以分散風險的說法，吳志中表示，台灣正逐步擴大全球布局，包括台積電在美國、日本及德國等地建廠，但海外投資「仍與台灣緊密相連」，單純將晶圓廠移往海外並非真正的風險解方，「真正的解方，是防止戰爭發生」。

談及美國新政府可能採取製造業回流及關稅政策，吳志中說明，要在其他國家複製台灣完整的半導體生態系極具挑戰，「因為台灣擁有非常特殊的半導體製造文化。他說道，雖然台積電持續加大美國投資力度，但其最先進的製程與研發核心仍將留在台灣。

最後，吳志中認為，相信無論是美國或歐洲，若中國對台發動攻擊，基於自身「國家利益」考量都會作出回應；而美國的利益與台灣的利益在許多方面恰為一致，包括半導體產業、台灣海峽的和平與航行自由等關鍵國家利益，「台灣不只是中國所單方宣稱的核心利益，同時更是美國的核心利益」。

