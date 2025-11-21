不畏中國通緝！沈伯洋人在荷蘭 范雲：無所畏懼為台灣奮戰

台北市 / 武廷融 綜合報導

中國重慶市公安局日前以「涉嫌分裂國家」為由，對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並透過官媒放話要對沈伯洋展開「全球通緝」。不過沈伯洋則不畏中國威脅，並到德國出席聽證會。而民進黨立委范雲今(21)日透露，她和沈伯洋現在在荷蘭，將一同出席國際自由聯盟會議。

中國以「涉嫌分裂國家」為由，揚言將對沈伯洋展開全球抓捕，不過沈伯洋則表示自己「沒在怕」，日前還親自飛到德國參加「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，並表示自己不會因為這樣而退縮。

而范雲今日發文表示「我和Puma在荷蘭！無所畏懼，外交繼續接棒！」，她說終於可以跟大家公開，沈伯洋將和她一起在荷蘭出席國際自由聯盟會議。范雲指出，國際自由聯盟（Liberal International, LI）集結全球近百個自由派政黨，長期支持台灣，而她也擔任聯盟的共同副主席。

范雲指出，國際自由聯盟去年在智利的年會通過決議，譴責中國扭曲聯大2758號決議文，打壓台灣國際參。范雲透露，這次會議她將和來自荷蘭、烏克蘭國會議員，以及委內瑞拉、黎巴嫩自由派政黨的領袖，討論「自由派如何在危機與不安全感的政治中航行」，沈伯洋則會分享「如何在政治操弄時代下進行民主防衛」。范雲說「如同蔡英文總統說的，外交就是一棒接一棒。我們繼續一起為臺灣奮戰！」

