不畏中國雷達照射30分鐘…小泉曬飛官「4字軍魂」手套大讚：深感自豪

國際中心／綜合報導

小泉進次郎曬資深飛官手套。（圖／翻攝自X平台 @shinjirokoiz）

在中日關係因「台灣有事」及雷達照射事件持續緊張之際，日本防衛大臣小泉進次郎昨（16）日在社群媒體上公開了一張極具象徵意義的照片，就是前F-15戰機飛行員、現任統合幕僚長內倉浩昭實際配戴過的手套。手套上寫有四個提醒字樣：「冷靜・嚴格！」小泉藉此讚揚自衛隊員在日前長達30分鐘的中國軍機雷達照射下，仍能保持冷靜與嚴謹，沉著完成任務。

這起雷達照射事件發生於本月6日，在沖繩本島東南方外海的公海上空，一架中國軍機對日本自衛隊的F-15戰機進行了斷斷續續、長達約30分鐘的雷達照射，引發日本政府強烈抗議，也使日中關係惡化。

統合幕僚長內倉浩昭11日在記者會上，以資深飛官的自身經驗談及此事，並回憶起自己約30年前在千歲基地擔任F-15飛行員執行反領空侵犯任務的經驗，表示：「像這次斷斷續續長達30分鐘的雷達照射，如果回到當時，我會感受到巨大的壓力。」同時提到，當時他就習慣用奇異筆在飛行手套上寫下「冷靜」、「嚴謹」等字樣，隨時警惕自己。

防衛大臣小泉進次郎昨在社群平台X上發文表示：「這就是內倉統合幕僚長日前在記者會上提到的那副手套。實際上，這是統合幕僚長親自帶來給我的。」小泉強調：「在遭受長達30分鐘雷達照射期間，自衛官仍謹記『冷靜』、『嚴格』，沉著完成任務，再次令我深感自豪。」

雷達照射事件發生後，日本政府表達了極度關切與嚴正抗議。防衛大臣小泉進次郎、外務省、首相高市早苗及官房長官木原稔接連發聲，譴責中方此舉「非常危險」，並強調日本將「冷靜、果斷、堅定地因應」。

美國國務院也於9日譴責中方行為「不利於區域和平穩定」，重申美日同盟堅不可搖，小泉進次郎12日則與美國國防部長赫格塞斯（Christopher Charles Hager-Sears）進行電話會談，雙方皆同意中方行為「無益於地區和平與穩定」，並承諾將持續密切溝通與合作。

