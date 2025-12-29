不畏共軍挑釁！ 海軍航艦殺手「雄三飛彈」進駐恆春半島
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕面對中共東部戰區無預警發動「正義使命-2025」環台軍演，台灣最南端的恆春半島今日氣氛肅殺。被譽為「航艦殺手」的雄風三型超音速反艦飛彈，被民眾目擊成群出現在恆春半島重要據點緊急進駐。國軍精銳武力亮劍，展現守護南疆、寸步不讓的堅定決心。
根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，共軍此次演習態度極其鴨霸，不僅多架次侵入我西南空域，面對我空軍廣播驅離還嗆：「你已進入我演習空域，影響我正常飛行，請立即離開！」
為了反制中共行徑，記者在恆春半島直擊，多輛雄三飛彈發射車在軍憲警掩護下，迅速進駐預定陣地。飛彈發射箱在晨曦中矗立，目標直指台海南部與巴士海峽，警告共艦切勿輕舉妄動。當地居民感嘆：「看到雄三心裡就踏實了！中共越是霸道，我們就越要展現防衛意志。」
軍事粉專分析指出，雄三飛彈具備超音速飽和攻擊能力，是阻嚇共軍大型艦艇企圖封控台海的重要利器。面對中共假「正義」之名行侵略之實，國軍在屏東地區的機動部署，正是對敵情威脅最直接、最硬氣的回應，絕不容許中共在台灣家門口橫行霸道。
