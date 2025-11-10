不畏十一長假工作天數少 廣華-KY10月業績逆勢年增

財經中心/綜合報導

廣華控股（1338） 10月合併營收為新台幣 4.3億元，受十一長假影響較9月營略為下降，但以集團本位貨幣人民幣金額來看仍較去年同期呈成長趨勢，自今年六月以來已連續5個月較去年同期正向增長，若觀察今年6到10月累計營收，人民幣金額合計較去年同期成長達15.73%。

廣華-KY表示，僅管因十一長假工作天數較少，使得10月單月營收較9月表現減緩，但在包括日系車廠、中國自主品牌車廠的出貨保持良好動能，以及北美市場訂單需求恢復穩定，挹注公司前10月營收繳出年增率正成長態勢的成績單！

根據中國乘用車市場信息聯席會(China Passenger Car Association ,CPCA) 公布的數據，今年中國大陸乘用車零售銷量在黃金九月的銷售旺季中達 227萬輛，年增6.6％，明顯優於 8 月的 4.9% 年增幅。新能源車及插電混合車型佔比更高達 57.2％，年增近 15.5％，成為市場成長的主要動力，可見新車銷售市場有逐步回溫的情形；又根據中原證券最新研究報告指出，汽車內外飾件正沿著『智能化、輕量化、環保化、個性與舒適化』五大方向協同演進，未來產業市場的格局將呈現『集中度穩步提升與結構性分化』的態勢，一是具備系統化解決方案能力的領導企業，二是反應速度更快、成本控制更優的中國本土供應商。市場趨勢前景對廣華-KY而言，無疑帶來良好的業務開拓環境。

廣華‑KY進一步表示，公司近年來積極投入研發、產能升級與優化產品組合，強化曲面印刷、輕量化材料應用，更在汽車光電裝飾件與模組積極的整合，創造更多不同創新與客製化的汽車內飾件解決方案，以符合智能車、新能源車等多樣化的需求。廣華‑KY面對產業結構性分化與競爭加劇下，將憑著深耕中國新車市場超過25年的產業經驗，以及多年來掌握與主要客戶及品牌車廠密切共同開發不同表面加飾工法、研發設計模具至產品量產的關鍵優勢，除了持續深化公司在包括智能內飾件、發光電裝模組、環保加飾等新技術應用升級單一新車款的滲透率外，亦將抓住市場的機會，開拓更多新客戶、新訂單的機會，藉以保持良好的訂單能見度，產能利用率站穩在一定水準之上，並有助精進整體毛利率及獲利能力表現。

展望114年第四季，廣華-KY預期北美市場的拉貨可能受到聖誕節假期影響而有所波動，而中國國內則期待在汽車傳統產業旺季的加持，以及大陸刺激消費的政策推動下，帶動主要客戶保持良好的銷售成績，加上新車產品陸續加入量產行列，以及新能源車銷量持續擴張，有望帶動廣華-KY第四季營運保持良好的成長動能。再者，廣華-KY持續採取製程產線優化、自主開發轉印材料、產品結構調整、費用精簡與海外布局優化等重要策略，尤其在墨西哥廠區，新設的三條自動塗裝線預計於年底投產，有望將進一步提升公司產能彈性與交期效率，支援北美客戶需求。廣華-KY期待新產能、新訂單等效益逐步展開，對公司中長期營運帶來正面的挹注。