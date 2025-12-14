不畏台北15度低溫! 家長漏夜排隊 為小孩點文昌燈

生活中心／綜合報導

台北文昌宮遠近馳名，不少家長都會來為孩子點上文昌燈，祈求保佑。今天（14）凌晨6點廟方開放受理點燈，沒想到民眾昨天深夜9點多就來等！人潮一路排到大馬路。不過由於台北深夜只有低溫15、16度，因此大家可是做足準備，連毛毯都帶了出來。

深夜的台北市文昌宮外頭，出現長長人龍。民眾配備齊全，自備小凳子，確保手機電力充足，因為他們要長久抗戰！

拉到隊伍最前端，紅龍內，民眾全副武裝，保暖大衣、羽絨外套，甚至連蠟筆小新毛毯，都出動。就是為了爭取廟方每天限量發放的2600個號碼牌！

廟方發放號碼牌（圖／民視新聞）





家長：「小孩讀書啊，要點燈點文昌燈，幾點就來晚上10點吧。」

家長：「很多耶太歲光明燈還有狀元燈都有，我昨天（13）9點40到這邊，非常冷沒有辦法睡覺。」





文昌宮，遠近馳名（圖／民視新聞）





台北深夜最低溫，只有15、16度，民眾頂著低溫，就為了幫家人，點上一盞燈。尤其文昌宮，遠近馳名，民眾都想讓自己的小孩在考試中，百戰百勝。每一年這個時刻，家長們拚了！頂著寒風，來排隊。

等啊等，好不容易等到破曉。上午六點，準時發放號碼牌。準備開廟門時，民眾更是小跑步，就怕漏了先機，認真程度，堪比新年搶頭香。為了孩子未來，爸媽不怕辛苦、不怕寒，只盼文昌帝君，能，多保佑！

原文出處：有拜有保庇！文昌宮點燈開跑 家長頂低溫漏夜排隊

