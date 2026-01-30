不畏台股回檔！本周油電燃氣股大漲逾10% 綠能股下挫5.5%最慘

根據臺灣證券交易所統計，1月30日發行量加權股價指數收盤為32,063.75點，較1月23日的31,961.51點上漲102.24點，漲幅約為0.32%；台灣50指數收盤為28,976.87點，較上周的28,966.30點上漲10.57點，漲幅約為0.04%；寶島股價指數收盤為35,759.18點，較上周的35,640.37點上漲118.81點，漲幅約為0.33%。

1月30日全體上市公司市場總值為新台幣104兆5,230.56億元，較1月23日市值104兆1,754.09億元增加3,476.47億元，增幅約為0.33%。

產業別指數方面，漲幅以油電燃氣類指數上漲10.24%為最大，跌幅以綠能環保類指數下跌5.57%為最大，未含金融類指數上漲110.02點，漲幅約為0.39%，未含電子類指數上漲47.26點，漲幅約為0.24%，未含金融電子類指數上漲89.50點，漲幅約為0.63%。

本周集中交易市場總成交金額為4兆3,125.97億元，全體上市股票成交金額為4兆153.56億元，股票成交量周轉率為4.74%。

各產業上市股票成交金額前三名為：第一名半導體類1兆7,685.48億元，占全體上市股票交易金額44.04%。第二名電子零組件類7,204.53億元，占全體上市股票交易金額17.94%。第三名電腦及周邊設備類2,415.85億元，占全體上市股票交易金額6.02%。

成交量周轉率前三名產業為：第一名光電類17.46%。第二名電器電纜類15.51%。第三名電子零組件類14.80%。

累計今年年初開盤迄今共21個交易日，集中市場總成交金額為16兆6,281.67億元，市場日平均成交金額為7,918.17億元，股票成交量周轉率為19.19%，股票日平均成交量周轉率為0.91%。

（以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料）

