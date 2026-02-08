不畏嚴寒挺進深藍票倉！新店拜票拚出暖流 蘇巧慧：進步新北是彩色的

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

不畏嚴寒！民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8）日在黨籍市議員及議員參選人的陪同下，挺進被視為傳統「深藍選區」的新店傳統市場掃街，展開農曆前節前的第20場拜票行程，並向選民發送菜瓜布。蘇巧慧指出，進步的新北應該是彩色的，所以不會有什麼深藍、深綠，就是看參選人認不認真、努不努力，希望未來能努力爭取更多人認同。





今早8時30分，蘇巧慧在民進黨新北議會黨團新任總召陳永福、新北市議員陳乃瑜與陳永福之子陳韋任等人的陪同下，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票，並於行前短暫接受媒體聯訪。

蘇巧慧（中）今日挺進新店建國、仁愛市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者提問，您今天特地來到新店傳統市場掃街，此地傳統被視為深藍選區，是不是想力求翻轉？

蘇巧慧（左2）今日挺進新店建國、仁愛市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

對此，蘇巧慧回應，今天已經是年前在菜市場拜年行程的第20個市場，一直以來都是照著團隊規劃，一步一腳印在新北的各區行走，向所有的鄉親問好、拜年。

蘇巧慧（右）今日挺進新店建國、仁愛市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

她強調，也希望用這樣的態度，提供政績讓大家檢驗，同時提供政見讓大家思考；期盼用這樣的態度跟成績，能爭取更多新北市民的認同。

蘇巧慧（前）今日挺進新店建國、仁愛市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧說，進步的新北應該是彩色的，所以不會有什麼深藍、深綠，就是看參選人認不認真、努不努力，能不能夠說服大家支持自己。

蘇巧慧（右）今日挺進新店建國、仁愛市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）









