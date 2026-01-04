即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

繼昨日親赴「深藍」永安市場掃街後，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（4）日不畏嚴寒，前往蘆洲市場向民眾拜票爭取支持。蘇巧慧受訪時表示，她要把握天氣好的週末，趕快握遍每一雙手，相信只要用心服務，做出成績，其實沒有什麼深藍、深綠的選區。

今早9時35分，蘇巧慧在民進黨新北市議員彭佳芸、李倩萍、邱婷蔚、李余典特助李余穎偉、陳啟能辦公室執行長陳俊維等人的陪同下，前往蘆洲保和宮參拜，並前往蘆洲市場掃街，同時於行程中接受媒體聯訪。

蘇巧慧指出，大家都可以感受到蘆洲人的熱情，所以今天我們也很高興來到蘆洲保和宮開始要跟所有鄉親見面，把握天氣好的週末，要趕快握遍每一雙手，她身邊這麼多認真的議員，也是都一樣。

她強調，其實就像自己昨天說的，只要用心服務，做出成績，其實沒什麼深藍、深綠的選區，在地立委林淑芬多年的服務還有在國會的表現，贏得蘆洲人的認同，「所以我們都覺得蘆洲對我們這一隊特別好，之後也會更努力」。







原文出處：快新聞／不畏嚴寒！週日再赴蘆洲市場拜票 蘇巧慧揭「勝選方程式」

