不畏寒冬議場守夜排隊遞案 綠委拚明院會總預算付委

民進黨立委陳培瑜(圖右)與范雲今晚在立法院議場前排隊，預計明天院會第一個遞案。(記者李文馨攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委6日於程序委員會表決通過，將議事日程草案送交9日院會處理，包括今年度中央政府總預算案、行政院所提新台幣1.25兆元「國防特別條例草案」等是否付委，皆懸而未決。民進黨團今(8日)不畏冷氣團來襲，於議場前輪流排隊守夜遞案，盼明天院會可先處理民進黨團所提報告事項與討論事項。

民進黨團書記長陳培瑜日前說明，程序委員會沒有確定議案，要送交院會處理，可能又要等立法院長韓國瑜帶大家到院長室協商，才能確定議程；所有行政單位都提醒，新興年度計畫沒有辦法實行，國民黨到現在還是不肯正面回應，只能到禮拜五再看看相關議程怎麼走下去。

陳培瑜今天晚間與民進黨團副幹事長范雲在議場前排隊，預計明天院會第一個遞案。據了解，預計晚間11時起，由民進黨團幹事長鍾佳濱及副幹事長沈伯洋接棒守夜。

