不畏寒流！合歡山武嶺穿比基尼大秀身材 原因曝光了

受到強烈大陸冷氣團影響，各地寒流再現，不少高山也出現降雪的情況，其中有不少旅客今（22）日前往合歡山武嶺看美景，但卻有民眾無視周圍禁止攀爬的標示，就直接爬上一旁的山坡，不僅被警方錄影存證外，更被警告趕緊下來；還有一名女性民眾，不畏寒冷穿上比基尼，大秀身材，原因也隨之曝光。

儘管現在寒流來襲，但不少民眾仍前往合歡山武嶺欣賞飄雪美景，只是人潮一多亂象叢生，開始有民眾攀爬山坡，使得警察錄影存證，並要求違反規定的旅客趕緊離開。

民眾違規攀爬山坡，被警察蒐證並警告離開。（圖／民視新聞翻攝）

此外，合歡山武嶺也出現一名穿著比基尼的女性遊客，似乎不畏低溫盡情大展身材；據該名女性民眾受訪指出，昨天一行人去野溪溫泉野營完，知道合歡山武嶺有飄雪，就立刻衝到現場，而自己也有帶比基尼便穿上來；她甚至喊話「夠熱情就不會冷，好興奮！」，更坦言看到雪覺得超棒，而且是她第一次在台灣看到飄雪。

女性民眾僅穿比基尼在合歡山武嶺大秀身材。（圖／民視新聞翻攝）

