即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（3）日不畏嚴寒，挺進被視為傳統「深藍選區」的永和永安市場掃街。蘇巧慧表示，從2015年參選立委開始，她就是在國民黨的優勢選區，迄今已爭取到幾乎過半的支持，因此只要用心服務做出成績，讓民眾感受到努力跟誠意，才是關鍵；同時，她也在拜票過程中發送可愛小物「菜瓜布」，期盼讓選民在新的一年中除舊布新，迎來2026年的新氣象。

今早8時30分，蘇巧慧在新北市議員許昭興、行政院政務顧問羅文崇等人的陪同下，前往永和區永安公有零售市場掃街，並於會前接受媒體聯訪。

快新聞／不畏寒流！挺進「深藍」永安市場掃街 蘇巧慧曝奇襲策略

蘇巧慧親自發送可愛小物「菜瓜布」。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者提問，您今天來永和掃市場，但這邊算是過去被大家認為比較深藍的選區，想問您有什麼「撇步」（方法）來收服選民的心？

蘇巧慧親切地與民眾握手。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

對此，蘇巧慧回應，今天是2026年的第一個週末，團隊特別來到永和永安市場，和在地經營多年的許昭興議員、羅文崇政務顧問，一起要來向鄉親提早拜年，也祝福大家今年開始都有順利的一個新年。

她不諱言，自己從11年前參選立委開始，就是在國民黨的優勢選區，到現在已爭取到幾乎過半的支持，所以她一直認為，只要能用心服務做出成績，讓民眾感受到努力跟誠意，其實沒有什麼深藍、深綠的選區。

記者追問，今年開工的第一個掃街活動，為何選在永和的市場？對此，蘇巧慧說，團隊在掃市場與拜年，第一站其實是到三重的「力行市場」，今天應該算是第2場，未來也會走遍新北市的每一個選區，盡量親自跟每位鄉親握手拜年，發送他們的可愛小物「菜瓜布」，希望大家除舊布新，迎來2026新氣象。





