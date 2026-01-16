不畏少子化衝擊 中山醫大新教學實驗大樓動土

在少子化衝擊高等教育之際，台中中山醫學大學持續推動校園建設，今（16）日上午舉辦新教學實驗大樓動土典禮，正式啟動工程。校方表示，因應實驗安全、專業設備與臨床導向的教學特性，醫學大學在教學資源上的投入成本普遍高於一般大學，新大樓即為因應高強度教學需求的重要投資。該大樓規劃為地上十一層、地下二層，依循銀級綠建築、銀級智慧建築及耐震設計，整合教學、研究、數位學習與學生生活機能，全面提升教學品質。

動土典禮由財團法人中山醫學大學董事長周英香擔任主祭，與會者包括董事周明智、周明勇、前校長呂克桓，以及副校長林俊哲，中山醫大附設醫院總院長蔡明哲、總務長李宣信、校友總會理事長鄭英傑、副理事長郭鋒銘、榮譽理事長吳定中，以及建築師林欽達、德昌營造股份有限公司董事長黃政勇等人齊聚(見圖)，共同見證校園建設的重要里程碑。

廣告 廣告

董事長周英香表示，新教學實驗大樓自周明仁董事長任內即開始規劃，歷經多年討論與多次修正，從基地位置到整體設計，皆著眼於學校長遠發展與整體教學研究布局，為中山醫大再添重要校園地標。

副校長林俊哲指出，新教學研究大樓規劃7,000坪空間，以教學實用性和未來彈性為主軸，打造具前瞻性的綠建築校園環境。他感謝董事會和各界支持，在少子化壓力下仍持續投入資源改善教學與學習環境，為中山醫大多元教學模式升級提供關鍵的支持。