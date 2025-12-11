不畏廢棄垃圾場異味 堅持環保護大地

雲林慈濟志工「林寶珍」，70歲，10多年前加入慈濟，從環保做起，她天天到家附近的濁水溪邊去回收，因為這些地方，被民眾當成垃圾場，亂丟垃圾。十多年前開始，她每天都到這裡撿回收，還把垃圾袋拆開，找出裡面可以回收的東西，一點也不在意這些回收物很臭。除了環保，她也承擔醫療志工，把握時間付出。

志工林寶珍，不到150公分的身高，在雜草堆裡，更顯嬌小，她拿著回收袋，撿拾溪邊的瓶瓶罐罐。

有些是一包包被民眾丟棄的垃圾，她也不放過。她住在雲林莿桐鄉饒平村，十多年前她無意間發現，溪邊這個區域，荒煙蔓草，被民眾當成垃圾場，發現有很多瓶瓶罐罐，就開始回收。

廣告 廣告

慈濟志工 林寶珍：「瓶瓶罐罐都很多，看到沒回收很難過，都載很多。」

每次都能回收滿滿的好幾袋，放到她自己的小轎車，載回家。一有時間就分類，志工定期會開環保車來回收。除了天天環保，她也把握時間承擔醫療志工。

慈濟志工 林寶珍：「心裡就會很高興，心裡會歡喜來做。」

慈濟志工 謝明龍：「不只醫療志工，環保福田打掃，都是盡心盡力在做，真的讚嘆。」

寶珍師姊說，自己不會說話，但很會做，入慈濟十多年，付出的過程讓她感到歡喜，人生70才開始，她會繼續做慈濟。

更多 大愛新聞 報導：

上人開示：醫道護生命拔病苦 世間至高無上大愛

早安慈濟情│宏福苑大火關懷 艱鉅任務用愛克服

