不畏強震、軍演！台股收盤衝28810點創史上新高 台積電漲至1530元刷新天價

台股週一收盤漲了254.87點，以28810.89點作收，漲幅0.89%。廖瑞祥攝



台股本週面臨2025年最後三個交易日，適逢中國今日突宣布在台灣周遭發動「正義使命-2025」軍事演習，台股不畏軍演，今日（12/29）開高走高，甫開盤即大漲逾百點，在台積電、鴻海等主要權值股帶動下，盤中最高漲近300點至28841.64點，持續改寫盤中史高紀錄。收盤時漲了254.87點，以28810.89點作收，漲幅0.89%，同步刷新收盤新高紀錄。

美股上週五逢耶誕假期交易清淡，道瓊工業指數小挫20.19點，收在48710.97點，跌幅僅0.04%。標普500指數僅挫2.11點，以6929.94點作收，跌幅0.03%。那斯達克指數下跌20.21點，收在23593.10點，跌幅0.09%。費城半導體指數微漲3.27點，以7207.64點作收，漲幅0.05%。

台灣週六晚間發生芮氏規模7.0地震，各地震度皆4級，台積電各廠區運作正常。今傳出調漲先進製程報價，早盤股價以1515元跳空開出，隨著時間流逝，盤中漲勢逐漸擴大，最高漲至1530元，收盤時漲了20元，以1530元最高價作收，漲幅1.32%。單日成交張數達2萬0,920張。公司市值來到39.68兆元。

主要權值股漲多跌少，鴻海、聯發科漲逾2%，股價各自收在231元、1420元。日月光投控漲近半根，以251元作收。國泰金、中信金、緯穎漲逾1%，台達電、中華電小漲。兆豐金、聯電小挫，廣達、智邦維持平盤。

今日總成交值達4391億元，成交張數845萬張。委買張數2340萬張，委賣張數1400萬張。

