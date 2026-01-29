不畏彰化溪湖選區「一屆魔咒」 陳素月子弟兵劉珊伶拚連任爭取更多建設 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

民進黨彰化縣黨部進行年底縣議員、鄉鎮市長及市民代表等地方公職選舉提名作業，縣議員溪湖選區預計提名2席，但僅有劉珊伶登記，還缺1個名額。彰化縣黨部今（29）日表示，目前仍在徵召有意願之人士，時程上就是盡速處理。劉珊伶則說，既然都開放了登記，也截止登記了，理應以登記規定辦法為主，黨部要徵召應有其整體佈局與作戰考量，她只能表示尊重。

劉珊伶表示，身為一位從基層一步一腳印的民進黨黨員，終相信制度是民主最重要的根本。她依照規章按時完成登記，成為本選區唯一完成登記的民進黨籍議員參選人。

2022年，劉珊伶初試啼聲就拿下近1萬4000票（佔民進黨該區基本盤2.2萬到2.3萬票約60%到63%）、最高票進入議會。她強調，這4年努力不辜負這份信任，不論外界怎麼形容所謂的「魔咒」，對自己而言，最重要的不是傳說，而是對選民的承諾與責任。

劉珊伶強調，認真做事的人，時間會幫忙說話，大選時鄉親選票就是對她肯定的成績單，未來，她也會繼續站在第一線，與溪湖、埔心、埔鹽一起前進，為地方爭取更多建設、更多資源。

溪湖選區已經連續2屆縣議員選舉出現新人的「一屆魔咒」，從民進黨李清木，到國民黨許晉揚，都是首度參選，也都在該區拿下最高票當選。李清木拚連任落選頭失利，許晉揚則因助理費案判緩刑後，離開政壇，沒有再參選。

劉珊伶是獲得徵召參選縣長的立委陳素月子弟兵，為溪湖選區唯一「純正血統」民進黨縣議員；陳素月也表示，劉珊伶的認真服務，鄉親都看得見，盼兩人勝選，作伙為鄉親全力以赴，持續做事。

