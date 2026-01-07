不畏惡劣海象！海巡3艦6艇全力搜救飛官 驚險一幕曝

海巡調派3艦6艇全力搜救中。（圖／東森新聞）





上尉飛官辛柏毅昨（6）日晚間駕駛F-16V單座戰機執行夜航訓練時，不幸發生失事。空軍在事故發生後立即成立應變中心，展開搜救行動。今日一早，海巡署仍出動3艘艦艇及6艘小艇，在惡劣海象下持續進行搜尋，驚險畫面曝光了。

根據空軍初步調查，飛官辛柏毅於昨晚18時17分從花蓮基地起飛，駕駛F-16V單座戰機進行例行夜航訓練。19時29分戰機準備返場時，正值密集編隊且飛行進入雲層的關鍵時刻，疑似發生MMC（模組化任務電腦）故障。初步研判，辛柏毅可能產生空間迷向，因此立即啟動跳傘動作。隨後，戰機雷達光點消失，失聯地點推測位於花蓮豐濱外海。

廣告 廣告

海巡調派3艦6艇全力搜救中。（圖／東森新聞）

海委會主委管碧玲接獲通報後，第一時間在高雄掌握救援進度。海巡署由署長親自主持，成立應變中心，統籌調度3艘巡防艦及6艘小艇，全力投入搜救任務。抵達現場的PP-10095、10078巡防艇，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」分析海流漂移方向，精準劃分搜救責任區域，提升救援效率。

海巡惡劣海象全力搜救

不過，搜救工作面臨嚴峻挑戰，受大陸冷氣團影響，海象惡劣，風力達6至7級、陣風9級，浪高約3至4公尺，夜間氣溫驟降，搜救人員必須在低溫與巨浪中長時間作業。經徹夜搜救仍未傳出好消息，今日一早搜救行動持續進行。

公開畫面可見，艦艇在波濤洶湧的海面上劇烈晃動，但搜救人員仍站立於甲板上，以目視搜尋方式盡可能掌握海面動態。此外，為擴大搜救範圍，海巡署同步聯繫距現場10海浬之馬紹爾籍「HARMONY OCEAN」貨輪協助瞭望，並請農業部漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋。

更多東森新聞報導

去年5月完婚！辛柏毅忙到沒時間度蜜月 妻：他一輩子的夢想

起飛到失事「問題出在哪」？ 軍方研判：飛官陷空間迷向

飛官辛柏毅失聯！國中帥氣照曝光 師讚：非常優秀

