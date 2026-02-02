不畏懼炫富批評！ 謝典霖再邀媒體開箱豪宅：最貴的是「電費」

彰化縣議長謝典霖日前與網紅開箱自家豪宅，引發炫富爭議，今（2）天他再度邀請媒體進場拍攝，澄清內部就是一般住家，最貴的反而是電費，夏季至少要繳5萬元。謝典霖指出，之後選舉到了又會被拿來炒作，不如現在坦蕩蕩讓大家看，並強調與縣長選舉沒有任何關聯。

彰化溪州謝家的連棟宅邸占地700多坪，其中謝典霖所住的5樓電梯住宅約140坪，目前還沒入住。他表示，土地是從台糖合法取得，土地約2千萬、裝潢4千萬，整體加起來6千萬，但如果是在十年前，裝潢只需要一半的錢就能做起來，可見這十年通膨有多嚴重。

對於之前在網紅影片中說「這棟在台北是一般人家庭」，謝典霖解釋，是指6千萬在台北的話，只能買不到40坪的房子，可見城鄉落差之大。

另外針對家中3、4樓挑高的室內籃球場，謝典霖說，用意是希望小孩長大可以回家玩，若要做成隔間，裝潢上還會更貴。

謝典霖指出，這棟貴的是「電費」，因為是開放空間，在用電高峰期7、8月起碼要繳5萬，「我不會覺得有壓力嗎」，十年前可能只要2萬，這是全民的痛苦，大家一定會很有感。

謝典霖強調，這次與網紅豪宅開箱，是在去年底就安排好，1月8號拍攝，與縣長選舉沒有關係，姊姊突然宣布要選，是突發狀況。住宅議題之前立委選舉就被拿出來炒作過了，與其之後被討論，不如現在坦蕩蕩讓大家看，並沒有大家想的那樣奢華。

謝典霖透露沙發選用訂製，只需要名牌沙發的1、2成費用。圖／台視新聞