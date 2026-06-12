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俄羅斯一對父女因女兒在校畫了反戰畫，遭當局殘酷迫害。父親因「抹黑俄軍」被判刑兩年，在獄中受盡折磨，父女被迫分離。如今兩人成功流亡法國獲得庇護，並強調絕不後悔對抗普丁政權。

這起震驚國際的事件始於2022年俄羅斯入侵烏克蘭初期。當時年僅12歲的 Maria Moskalyova 在學校畫了一幅畫，畫面中飛彈從俄羅斯國旗飛向烏克蘭國旗旁的母女，並寫著「拒絕普丁與戰爭」。學校校長隨即向當局通報，警方與安全部門迅速介入，徹底改變了這對父女的命運。

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單親父親 Alexei Moskalyov 為了保護女兒，據理力爭表示他們並未犯法，但警方隨後搜查他的社群媒體，指控他發表批評戰爭的言論「抹黑俄羅斯武裝部隊」，並將他判處兩年徒刑。在父親被捕與逃亡期間，Maria 被送往收容所徹底與外界隔離，甚至被官員欺騙「父親已經拋棄妳」，讓當時年幼的她每天以淚洗面。

Alexei Moskalyov 透露，他在獄中遭遇了非人道的對待。他曾被關進極度寒冷、老鼠橫行的懲罰房，甚至差點被同房的瓦格納（Wagner）集團雇傭兵勒死。他也曾在轉監過程中，目睹烏克蘭戰俘被套上粗布袋、嘴巴貼上膠帶的殘酷景象。對他而言，肉體的折磨都比不上與女兒分離的痛苦。

2024年10月 Alexei Moskalyov 出獄，但因警方持續騷擾，父女倆決定逃離家園。在歷經波折後，他們最終獲得法國庇護，目前定居於斯特拉斯堡（Strasbourg）。現年16歲的 Maria 正努力學習法文，並夢想未來能參與政治改變俄羅斯。父親則堅定表示，為了捍衛信念，這一切代價都非常值得。

原文出處：不畏普丁！俄羅斯父女因「一幅反戰畫」入獄流亡法國

本文由AI協作，經編輯審核後發布