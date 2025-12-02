不畏比特幣重挫 台積電早盤飆30元撐盤 台股一度反彈近400點 台達電鴻海走強

股市配圖。廖瑞祥攝



儘管比特幣暴跌削弱市場樂觀氛圍，美股四大指數齊跌，但台積電今（2日）早盤股價大漲30元至1440元，帶動台股指數反彈近400點，盤中最高一度達27741點，隨後盤勢震盪，台積電略回拉回，截至上午10點半，加權指數報27609點，上漲268點，漲幅0.99%。

美國股市四大指數昨日齊跌，道瓊挫0.9%收47289點，標普下滑0.53%，那斯達克跌0.38%，費半微跌0.07%，原因包括債券殖利率上升及製造業表現仍受關稅拖累。最大加密貨幣比特幣重挫約6%，跌破8.6萬美元，也影響對美國股市。

不過，台股近期呈現反覆震盪格局，法人分析指出，台股大盤昨天跌破月線後，今天盤勢出現反彈，月線是否能充當支撐成為後市關鍵。市場也聚焦美聯準會12月是否降息。

昨天台達電宣布斥資37億元收購安控子公司晶睿通訊43.12%股權，將其納為全資子公司。鴻海則公告將有5180張持股於12月4日至明年1月3日間透過一般交易轉讓，今天兩檔個股股價上揚…

今天鴻海股價一早開高，早盤震盪翻黑，但多頭重新點火，盤中上揚2元，報以224元；台達電震盪過後，盤中上漲17元達990元，均呈現走強態勢。

國票投顧指出，比特幣暴跌削弱市場樂觀氛圍，科技權值股可能因低接買盤而支撐指數，短期觀察台股在季線之上震盪，多頭仍以小部位操作為主，建議操作上避免追高，持續關注AI族群及低基期題材股。

