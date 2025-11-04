不畏艱難、突破自我 2025輪轉台灣百K單車挑戰賽彰化站體驗人文風采與自然景觀熱力開騎
【報新聞記者萬大福/綜合報導】
2025輪轉台灣百K單車挑戰賽-彰化站，11月2日彰化縣彰高二號廣場公園盛大舉行熱力開騎！活動吸引來自全台近兩千名自行車愛好者齊聚一堂，挑戰百公里長距離騎乘，展現騎士們不畏艱難、突破自我的精神，在體驗彰化的人文風采與自然景觀同時感受運動熱潮，讓參與者在騎乘之餘也能感受地方魅力。
賽事活動當天，彰化縣政府機要秘書張建豐、彰化縣田中鎮鎮長蕭淑芬、彰化縣教育處體健科課程督學戴豐田以及郭俊雄議員蕭助理，一大早來到現場為選手加油打氣！除此之外現場更是有許多知名網紅藝人、菁英車隊及YouTuber神力女超人及刁蠻公主一起來共襄盛舉加入挑戰！
這場活動組別另有58公里，每一位勇者都能選擇適合自己體適能挑戰不一樣的騎乘體驗。主辦單位全統運動用品精心規劃路線及賽道規劃周密，交通管制良好，沿途交警、志工與導引標示齊備，大幅提升參賽者行車安全與體驗流暢度。主辦單位也於多個路段設置補給站，提供水、運動飲料、水果以及多種豐盛補給品，回到會場更是提供熱食與各式各樣的水果，讓騎士們得以迅速補充體力、恢復體能。
彰化縣政府機要秘書張建豐表示：「一定要請各個選手注意自身體適能安全順利完成活動，彰化近期剛完成台灣設計展，彰化接下來更是持續推出一連串的活動，歡迎各位選手可以一同共襄盛舉，同時預祝本場活動能夠順利圓滿成功!」
彰化縣田中鎮鎮長蕭淑芬：「首先非常歡迎各位一起來參加輪轉臺灣百K挑戰賽的選手一同參加本場活動，田中是一個好山好米好空氣好長壽非常適合移居的好地方，同時等等活動路線會經過田中二水等等，沿途經過的風景都是非常漂亮的，也希望選手能夠放慢腳步了解田中認識田中，慢慢的品味田中這座經典小鎮!」
主辦單位表示：「今年活動回饋熱烈，我們特別加強了賽道安全與補給品質，彰化站為輪轉百K挑戰賽第二場，本場計時系統更是採取與奧運與環法賽國際等級的計時服務，讓選手在享受體能挑戰同時，也能獲得精準無誤的成績。」
多位參賽者也紛紛表示肯定：「賽道安排很順暢，補給站也超有誠意，吃得飽又騎得爽，是非常棒的騎行體驗！」，同時也非常感謝在地救護團隊-惠心救護車團隊與彰化縣警察局全程守護選手的安全。
活動結束後，車友們也趁此機會造訪彰化田中周邊景點，以「慢活小鎮」聞名，是近年來深受單車旅人與家庭遊客喜愛的休閒去處。田中不僅擁有豐富的農村景觀與歷史文化，更串連多處特色景點，從古色古香的老街到創意觀光園區，展現出多元的旅遊面貌，結合運動與觀光，「2025輪轉台灣百K單車挑戰賽-彰化站」不僅是一場騎行盛會，更是一趟豐富的深度旅遊之旅。
