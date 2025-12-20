不畏被說風流又多情！忙於戰爭也不能忘記享受愛情 普丁大方認戀愛ing

記者蒲世芸／綜合報導

俄羅斯總統普丁19日舉行年終記者會，除了預期中普丁談到與戰爭有關的話題之外，向來對媒體提問幾乎有問必答的他，突然天外飛來一筆，在被記者詢問到關於感情狀態時，普丁隨即大方承認，坦承自己正在戀愛ing。

不同於在戰場上的鐵血形象，在感情裡的普丁似乎相當多情。（圖／翻攝自X平台 @KremlinRussia_E）

當時一名俄國官方媒體問普丁：「您曾說過，相信確實存在一見鍾情。總統先生，您現在正在談戀愛嗎？」普丁俐落的回應表示：「是的。」然而，他未進一步說明戀愛過程或對象。



現年73歲、自認還是老當益壯的他，似乎也相當享受這樣的戀愛生活。2014年與前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya）宣布離婚，兩人育有兩名女兒。正式恢復單身後不久，普丁就向記者們自爆自己「戀愛」了，並說自己正享受沉浸在愛情世界裡，那種愛人與被愛的甜蜜感覺。

雖然當時普丁並未說明自己的「普女郎」究竟是哪一位，不過當時外界早就起底，這個人就是前體操選手艾琳娜（Alina Kabaeva）。那時普丁對此表示否認，不過隨著時間也間接給出了答案。現年42歲的艾琳娜陸續為普丁生下兩個兒子，目前分別為10歲和6歲。

普丁私生女也曾罕見曝光，被認為和普丁相當神似。（圖／翻攝自IG @luizaroz__）

除了艾琳娜之外，還疑似和女富豪克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）也有一段情，兩人所生的女兒已22歲，目前定居巴黎。

雖然被外界認為風流又多情，不過普丁似乎一點都不在意。據傳，普丁58歲時還曾看上當時僅17歲的俄羅斯選美皇后愛麗莎赫爾雪娃（Alisa Kharcheva），消息指出，普丁還會趁著艾琳娜不在家時，找人安排和赫爾雪娃來場甜蜜約會，享受兩人的專屬時光。

