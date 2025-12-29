不畏軍演 台積飆天價 台股衝破28800

台股指數29日再創新高！台積電股價飆上1530元新天價。新聞示意圖。（本報資料照片）

中共29日展開「正義使命-2025」圍台軍演，台股指數卻再創新高！台積電帶頭衝，股價飆上1530元新天價，帶動台股盤中站上2萬8841點歷史新高，終場上漲254點，收在2萬8810點，不僅距2萬9千點關卡更近，收盤也同步改寫歷史紀錄，成交量4401億元。

年底封關倒數，國際氣氛偏多，外資昨買超92億元成指數創高的最大推手；第一金投信台股ETF經理人張正中分析，台灣關鍵產業訂單滿載、獲利預期強勁，市場樂觀股市上攻底氣堅強，外資動作轉向（買超），為2026年預做布局模式，台股再戰新高有基本面、產業面及資金動能支撐，各大券商預測明年台股指數高點落在3萬點至3萬5000點區間，即使指數創新高，後續仍成長可期。

中共「正義使命」環台聯合演習，預告今台海周邊實施「實彈射擊」，台股仍能在前1個交易日創盤中、收盤新高；政大金融系教授殷乃平表示，中共軍機天天繞台，艦船也經常在台灣海峽執行任務，台灣人民已視為「日常」，對金融市場的漲跌影響已經反應「鈍化」。

此外，AI人工智慧需求為我國出口最強支撐，全年外銷訂單上看7400億美元；殷乃平表示，出口順差擴大，廠商將外匯換台幣，由於央行對不動產信用管制，股市銀彈更加充裕，也是這波行情往上衝高的原因。

殷乃平則認為，中共這次加大力度軍演，步步進逼、寫下歷年軍演距離台灣最近的一次，若未來軍演持續加大力度且過於頻繁，恐怕還是會對金融市場造成影響。

根據統計，中共不滿2022年8月前美國眾議院議長裴洛西訪台，環台軍演期間股市不跌反漲1.1％，中共也曾不滿前總統蔡英文2023年4月過境美國而軍演，台股連續4個交易日微幅上漲了0.05％。

台北富邦銀行與台灣高等檢察署昨舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式；對台股創新高，北富銀總經理郭倍廷認為，AI應用面還有開發空間，相關供應鏈將持續蓬勃，至少還有2、3年光景，對明年台股抱持不悲觀的態度。