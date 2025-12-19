不畏關稅逆風！2025 Yahoo網友購車行為大調查「三大發現」，年輕族群購車預算大提升

2025上半年，車市因美國關稅問題受到衝擊。對此，Yahoo針對全台7千2百位18歲以上網路使用者展開調查，公布2025年《Yahoo網友購車行為大調查》。結果顯示， 52%網友坦言因關稅因素延後購車計畫，另有約13%網友因此縮減預算。

不過，隨著政府減稅與補助上路後，本次調查數據亦發現車市回溫的訊號，並從中歸納出3項網友購車行為的重要發現，包括：

超過6成準備購車的族群預算落在百萬元以上，尤其29歲年輕族群購車預算提升，還有許多豪華進口品牌的潛在買家。 在生活成本持續增加下，消費者更重視市場的政策變化和自身長期經濟負擔能力。同時，車款規格和促銷訊息成為影響購車決策的兩大關鍵因素。 6成購車準買家會使用Yahoo汽車機車，強大的車款比較功能和專業汽車資料庫是吸引用戶的主因；在首購族群中，更有4成將Yahoo汽車機車視為首選汽車資訊平台。

觀察一：29歲以下年輕族群，購車預算高於整體

調查顯示，儘管整體消費者選擇延後購車，但需求並未消失。約18%受訪者是已鎖定品牌和車款的準買家，另有近5成受訪者雖未確定時程，但已有購車計畫。

值得留意的是，29歲以下年輕族群因關稅而延後購車的比例，較整體族群低9個百分點，反而有更高比例選擇提前購車，甚至有17%表示因此提高購車預算，約為整體受訪者的3倍。反映在實際意圖上，該族群中已有25%正準備購車，49%有購車計畫。

進一步觀察準備購車者的預算結構，整體準備購車族群的預算落在80至199萬元，其中近6成預算落在百萬元以上。不過，若聚焦於「六個月內就會購車」的準買家，4分之一預算落在79萬元以下，3分之1預算在120萬元以上，顯示在關稅尚未明朗的情況下，中價位車款更容易受到預算排擠。

至於29歲以下年輕族群的預算結構更為積極，近7成購車預算在百萬元以上，明顯高於整體水準，且以100至119萬元區間為多數。

在能源動力偏好上，有超過5成受訪者計畫購買「Hybrid油電混合車」（55%），高於「純汽油車」（45%），還有17%受訪者表示有意購買「純電動車」。隨著油電混合車款逐漸成為市場主流，各大車廠也持續推出更多元的油電混合選項。

品牌選擇方面，「TOYOTA」依舊穩居最多人計畫購買的品牌，其次依序為「LEXUS」、「HONDA」、「BMW」和「Mercedes-Benz」，前五名中豪華進口品牌即占三席，且在六個月內準買家中，選擇豪華進口品牌的比例更高，顯示準買家對汽車品牌的偏好。

觀察二：消費者關注促銷優惠資訊 + 車款規格 + 專業試駕報告

調查亦顯示，購車族群在不同階段，關注的內容重點有所不同。在初期產生購車想法時，最多人優先瀏覽包括「促銷優惠訊息」，代表價格和物超所值的消費體驗將直接影響購買時間點和決策節奏。

在研究考慮階段，消費者的焦點集中瀏覽「新車資訊」和「車款/規格比較」；進入最終「決策階段」時，關鍵影響因素則轉為「車款/規格比較」、「促銷優惠訊息」和「專業試駕報告與心得」。

此外，在當前高度變化的市場環境下，政策變化和個人的長期經濟負擔能力，也同樣成為主導購車決策的關鍵。

針對29歲以下的年輕族群，對「汽車知識與保養」和「熱門新車排行」的關注程度尤其突出。同時，有近15%的年輕族群在資訊蒐集過程中，會借助ChatGPT等AI聊天機器人輔助，是品牌商不容忽視的趨勢。

觀察三：Yahoo汽車機車為購車決策核心入口

無論消費者處於哪個階段，「汽車資訊網站」都是他們最常使用的資訊管道。不過，隨著決策階段推進，「車商網站」的重要性明顯提升，凸顯官方資訊在促成最終購買的關鍵角色。

調查也進一步證實Yahoo汽車機車在購車族群中的影響力。準備購車族群中，有61%曾使用Yahoo汽車機車蒐集資訊，其中更有3成為每日造訪的重度使用者。

吸引他們的關鍵優勢，包含「車款比較功能強大」（34%）、「完整的汽車資料庫」（29%）、「介面容易使用」（28%）、「集結許多專業車輛評測」（22%）和「定期提供優惠促銷資訊」（21%）。

對六個月內的首購族而言，54%有使用Yahoo汽車機車，其中42%「第一個使用」的就是Yahoo汽車機車，生活化影音、專業評測和促銷資訊特別受到他們青睞。除了首購族，Yahoo汽車機車也聚集了一群忠實的女性用戶，在受訪女性中，有54%表示有使用。

Yahoo平台涵蓋股市、房地產等多元服務，因此也匯聚了眾多高含金量的潛在購車客群。調查顯示，購車預算達200萬元以上的族群，有61%使用Yahoo汽車機車，更有4分之1為重度使用者，且3分之1個人平均月收入逾12萬元、超過6成對投資理財有興趣，值得品牌關注。

2025 「Yahoo網友購車行為大調查」完整報告請參考：https://reurl.cc/2lLe0r