不畏風強雨驟惡劣海象 海鯤號第4次潛航測試 「這條魚」相伴

海鯤號第4次潛航測試，「奮進魔鬼魚」相伴。(記者李惠洲攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號今天上午9點多，在無人船「奮進魔鬼魚」伴隨下，首次在風強雨驟的惡劣海象中，航出高雄港，進行第4次潛航測試。這也是海鯤號1月29日及1月30日連續2天潛航測試，進行短暫調校及整備後，昨天跟今天再度進行連續2天的潛航測試。

由於昨天晚間測試結束後，台船罕見沒有發出新聞稿及照片對外說明，外界好奇海鯤號的測試海域，沒想到昨天下午被釣友在高雄及台南之間的外海目擊，更有海軍昌江艦在外圍戒護，廣播提醒釣魚船趕緊離開。

廣告 廣告

海鯤號第4次潛航測試，「奮進魔鬼魚」相伴。(記者李惠洲攝)

海鯤號第4次潛航測試。(記者李惠洲攝)

軍事觀察家紀東昀認為，潛望鏡、呼吸管、桅杆組、水下充電、水下通信、靜音等等測試，看起來都很順利，都達成大致的目標。他強調，全世界只有8個國家能完全獨力建造潛艦，台灣在很多國家協助下，造出海鯤號，對於今年6月能否交艦，他認為「目前看起來還是滿樂觀」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》釣友目擊！海鯤號外海潛航測試 動態影像首度曝光

澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

中共又打壓台灣國造潛艦？台船董事長陳政宏揭海鯤號潛航測試秘辛！【官我什麼事】

潛艦海鯤號百公尺深度潛航測試 軍事觀察家用這句話打臉藍委

