不畏風雨！反送中7週年 港人齊聚自由廣場點燈追憶：不因恐懼退縮

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

《 #香港自由六月｜612行動 —— 恆裏如已，礪行如始》在台港人與香港邊城青年聯同台灣民間團體舉辦紀念6/12 反送中抗爭遭打壓事件活動。廖瑞祥攝



受梅雨鋒面影響，台北市今（6/12）晚間風雨交加。在台港人與香港邊城青年晚間於自由廣場牌樓下，舉辦追思2019年香港反送中運動「612事件」的點燈紀念活動，現場至少50名民眾參與，還有家長帶著孩童到場，共同悼念歷史傷痕。

「香港自由六月｜612行動——恆裏如已，礪行如始」點燈紀念活動於今天晚間7時活動正式開始，主辦單位「香港邊城青年」以國語及粵語雙語致詞，他們希望透過這場活動，成為安放記憶的儀式，讓人們不因恐懼而退縮，也不因時間流逝與疲憊而停止前行。

廣告 廣告

與會民眾晚間默哀1分鐘，悼念2019年反送中運動中遭鎮壓的香港民眾件。廖瑞祥攝

致詞結束後，全體與會者默哀1分鐘，追思2019年6月12日反送中抗爭中遭受鎮壓的香港民眾，即使現場雨勢不斷，仍有不少人手持雨傘、身著雨衣參與活動，主辦單位撐著象徵香港民主運動的黃色雨傘，在自由廣場前進行紀念儀式；現場服務台也提供留言卡，邀請參與者寫下想對香港說的話，或分享自己與香港之間的故事。

香港邊城青年表示，2019年6月12日是香港歷史上的轉捩點。當時市民走上街頭，和平反對《逃犯條例》修訂，卻遭警方強力鎮壓，震驚國際社會，也在許多香港人心中留下難以抹滅的傷痕，「催淚彈尚未散盡，真相仍被掩埋，但記憶仍在我們胸口灼熱發燙」。

儘管天候不佳，仍有約50名民眾到場參與紀念活動。廖瑞祥攝

香港邊城青年指出，過去「行禮如儀」常被視為流於形式，但他們認為，在自由社會中持續紀念香港、重建共同記憶與身份認同，本身就是重要的公民實踐。此外，警方也派員到場維持秩序，現場至少有10名員警及4輛警車戒備，活動過程平和順利。

在台港人與香港邊城青年12日晚間於自由廣場舉辦「612行動」，冒雨紀念香港反送中運動612事件。廖瑞祥攝

民進黨立委陳培瑜出席紀念活動。廖瑞祥攝

在台港人與香港邊城青年聯同台灣民間團體舉辦紀念6/12 反送中抗爭遭打壓事件活動。廖瑞祥攝

更多太報報導

綠營「北高連線」限量球衣曝光 沈伯洋「說溜嘴」將推競選歌曲

桃園毒駕再釀3死 卓榮泰：全面從重量刑才能有效遏止

花蓮免費營養午餐爆弊案！副縣長顏新章100萬交保、限制出境出海