不畏風雨！「海馬士」多管火箭首度西海岸實彈射擊 震撼畫面曝光

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記者陳思妤／台北報導

「海馬士」首度西海岸實彈射擊，震撼畫面曝光（圖／翻攝畫面）

陸軍今（10）日實施第2日「重砲射擊暨新式武器換裝驗證」射擊訓練，向美國軍購的海馬士多管火箭系統（HIMARS）震撼登場，首度在西海岸進行實彈射擊，展現精實戰力。

陸軍58砲指部多管火箭連連長柯明斌少校表示，這是第一次在大甲溪的南北岸實施實戰化的射擊訓練，有別於去年剛接裝海馬士時在九鵬基地實施實彈試射，今年是第一次以接到命令迅速機動到陣地，並在大甲溪南岸及北岸的陣地實施射擊訓練，官兵也秉持著平日教官的教導，以標準作業程序來完成，並執行各種射擊的訓練科目，展現部隊的精實戰力，順利完成這次的訓練。

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「海馬士」首度西海岸實彈射擊，震撼畫面曝光（圖／翻攝畫面）

「海馬士」首度西海岸實彈射擊，震撼畫面曝光（圖／翻攝畫面）

「海馬士」首度西海岸實彈射擊，震撼畫面曝光（圖／翻攝畫面）

不過原訂要打36枚火箭彈只打了32枚，柯明斌說明，射擊過程中，第一車有發生系統異常，官兵立即依照平時訓練的程序完成故障排除，在第三波射擊時，將沒有射擊的射彈打出去；第三波射擊的時候，第三車一樣有發生系統異常，目前正在實施故障排除，這些也都是實戰化的一環。

「海馬士」首度西海岸實彈射擊，陸軍58砲指部多管火箭連連長柯明斌少校受訪（圖／翻攝畫面）

陸軍58砲指部參謀主任翁一銘上校也進一步說明，今天演訓空域是屬於協調空域，依規定在50天前完成相關申請，申請到今天中午12點，那今天是由於台北進場台有不預期的班機延誤，「所以我們總共關閉了兩次」，其餘都是按照標準作業程序來執行的。

「海馬士」首度西海岸實彈射擊，陸軍58砲指部參謀主任翁一銘上校受訪（圖／翻攝畫面）

翁一銘表示，海域也有進行相關管制，協請海巡署進行協同管制，那狀況目前都正常。媒體追問，今天是否有漁船跑到管制區？翁一銘指出，今天狀況都是正常。

「海馬士」首度西海岸實彈射擊，震撼畫面曝光（圖／翻攝畫面）

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