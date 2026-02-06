不畏風雨！海鯤號第4次潛航測試 台船：6月應可交艦

台北市 / 綜合報導

國造潛艦原型艦「海鯤號」，今(6)日上午第10次出海測試，而出海前天氣狀況不佳，海象也沒有前幾次測試來 得 穩，不過 還是有 不少軍事 迷 撐著傘，一早守候在岸邊搶拍，還有人拿著大國旗揮舞，為「海鯤號」及國軍加油。專家表示，「海鯤號」每次的潛航都是高難度的考驗，不過，幾次的海測表現都不錯，而台船公司也表示，6月應該可以順利交艦。

風雨中「海鯤號」在無人船，「奮進魔鬼魚」伴隨下航出高雄港，儘管天氣不好，仍舊穩穩的一路前行，而岸邊也相當熱鬧，一早就在現場等候的軍事迷們，雨中撐傘捕捉壯觀畫面，有人則手拿大國旗揮舞，為「海鯤號」及國軍加油，還有弟弟在家人的陪同下，坐在岸邊揮舞小國旗，國造潛艦原型艦「海鯤號」，6日上午進行第10次出海測試，這也是「海鯤號」，在海象不佳的狀況下，首次進行海測。

「海鯤號」在5日、6日，連續兩天進行潛航測試，在5日下午，也有釣友在高雄及台南之間的外海目擊，航行間有海軍「昌江艦」在外圍戒護，現場也廣播提醒釣魚船趕緊離開，「海鯤號」經歷過6次浮航測試，接著又進行4次潛航，水深仍控制在約100公尺以內，只是潛航的海試，是複雜且有危險性的。

軍事觀察家紀東昀說：「在潛望鏡深度的換氣，充電作業，還有水下通信，還有像它這個聲納系統，這些都是要獨立測試的。」軍事觀察家說，從浮航到潛航，「海鯤號」幾次的表現都不錯，而6月是否能如期交艦。

台船公司副總經理周志明說：「那對於是不是在6月之前或之後(交艦)，其實都要看整個進度，不過，目前我們看起來是樂觀的。」針對「海鯤號」的測試進度，台船表示，都按部就班進行，目前團隊仍以安全及品質為優先，在合理範圍內，朝六月交艦的目標努力。

