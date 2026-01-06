不畏颱風地震 台灣櫻花鉤吻鮭穩定維持1.6萬尾

雪管處調查近年櫻花鉤吻鮭野外族群穩定成長，保育復育成效佳。（圖：雪管處提供）

雪霸國家公園管理處去年6至10月期間，以浮潛目視法進行台灣櫻花鉤吻鮭野生族群數量研究監測，調查結果發現並未受多次颱風及地震等因素影響，野外族群數量約有1萬6020尾，為歷年第3高。雪管處表示，台灣櫻花鉤吻鮭已連續多年維持在穩定水準，顯示長期棲地改善、人工復育及放流管理策略已逐步降低其滅絕風險，將深化推動環境教育工作，讓大眾能進一步體認其生態之美。

雪管處與勁捷航空合作，於司界蘭溪上游運用直升機吊掛方式執行放流使魚隻能快速安全抵達棲地。（圖：雪管處提供）

雪管處表示，去年持續強化放流策略與跨域保育合作，於七家灣溪下游及司界蘭溪上游辦理放流作業，9月間更與勁捷航空合作，首次運用直升機吊掛方式執行於司界蘭溪上游放流，使魚隻能快速且安全抵達目標棲地，有效降低人力負擔與運送過程中的潛在死亡風險，並增加魚苗的成活率。

雪管處指出，去年委請水利、溪流生態、水生昆蟲、碳匯等多位不同領域的專家進行七家灣溪流域整體生態功能的調查研究，成果顯示七家灣溪濕地之碳功能以「調節與平衡」為主，年度碳吸存與排放量大致相抵，未形成顯著淨碳匯，但對高山溪流生態穩定與食物網運作具有關鍵支撐作用。

另外，雪管處持續檢視過去回收約8.1公頃武陵廢耕地並進行植樹造林後，近20年來也對七家灣溪水文條件、棲地穩定及櫻花鉤吻鮭族群所帶來的正面效益，作為未來推動生態復育與氣候調適相關工作的科學基礎。

雪管處強調，目前正籌劃設置「國寶魚生態體驗教室」，預計於今年動工，完工後將結合現有生態中心及種原庫，成為台灣櫻花鉤吻鮭保育、教育與展示的重要場域，有系統性的完整呈現國寶魚的生態特性與復育歷程，透過環境教育深化民眾對國寶魚保育工作的理解與體驗。（彭清仁報導）