不畏高基期 台綜院估2026年經濟成長率3.46%

台灣綜合研究院發布最新經濟展望，受惠AI浪潮，拉抬資通訊與電子產品出貨，台灣經濟表現優於預期，上修今年經濟成長率至7.25%。展望2026年，雖有今年高基期、全球經濟成長恐放緩以及人工智慧(AI)能否延續熱潮等不確定因素影響，但明年經濟成長仍有望達3.46%。

台綜院23日發布經濟展望，回顧台灣2025年經濟表現，台綜院院長吳再益指出，受惠於全球AI浪潮，拉抬資通訊與電子相關產品需求，加上美國關稅帶動急單與搶運潮，使台灣出口表現優於原先預期。因此，台綜院上修今年經濟成長率至7.25%。

值得注意的是，吳再益認為必須注意產業發展結構。從產業用電來看，AI與半導體相關產業用電量屢創新高，顯示產能持續滿載，但是傳產與中小企業生產用電長期處於低檔，產業呈現兩極化發展。若科技產業景氣遇逆風，將使台灣經濟面臨較大衝擊。

展望2026年，吳再益指出，預估明年全年經濟成長率為3.46%。美國關稅影響將在明年全面顯現，預估全球貿易成長動能預期放緩，台灣外需成長也將受影響。內需有望持續成長，但在高基期之下，民間投資成長幅度將趨緩。他說：『這麼高的基期之下還能夠超過3%就不錯了，基期這麼高。這代表未來一年的經濟，出口貿易還是支撐我們經濟的原動力。我們的投資並沒有下來，我們民間投資的資金1年6兆多元，我告訴你裡面有一兆是台積電的投資，預估台灣股市表現也還不錯。』

台灣明年要留意三大風險，包含全球經濟成長放緩、AI熱潮是否延續以及地緣政治風險，吳再益指出，AI科技、半導體出口以及民間投資仍是成長主要驅動力。不過，台灣為半導體、伺服器與AI硬體重要供應鏈，出口高度集中，需留意經濟表現與市場需求，若地緣政治情勢升溫，全球貿易與經濟韌性將面臨挑戰。