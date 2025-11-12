不畏鳳凰強風！台電屏東團隊徹夜搶修 全力守護用電安全

【記者 王苡蘋╱屏東 報導】鳳凰颱風侵襲屏東累計造成215戶停電，經台電屏東區處提前重兵部署搶修人員進駐恆春半島地區，全力進行電力修復。截止今(12)日15時已有158戶恢復供電，目前僅剩57戶尚未復電。

台電仇忠銘處長表示，造成停電災情主要集中在恆春半島的車城鄉、獅子鄉及滿州鄉，停電原因主要為間歇性風雨造成高壓導線脫落及橫擔脫落。尚未復電的民眾請耐心等候，台電刻正持續全力搶修中。

台電屏東區處提醒民眾，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電的意外。另台電籲請若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，先以大眾運輸、自來水、醫療及重要民生(含電廠周邊)等關鍵設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多加體諒。（圖╱台電屏東區處）