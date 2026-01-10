不畏10°C低溫排隊！寶可夢「超級快龍」台灣搶先賣

信義區出現排隊人潮，原來為的是寶可夢超級快龍毛絨玩具。（圖／東森新聞）





周六全台冷颼颼，尤其清晨平地最低溫，出現在新竹關西竟然只有3.9度。而在台北也只有10.1度，但是溫度再低，信義區仍出現排隊人潮。原來是寶可夢超級快龍毛絨玩具，台灣搶先全球發售，不少粉絲一早不畏低溫瘋排隊。

寶可夢超級快龍毛絨玩具，搶先在周末假期，在台灣是率先登場。

不管外頭溫度有多低，為了這隻超級快龍，寶可夢迷說什麼也得早早起。

工作人員vs.寶可夢迷：「來一人一張喔。」

儘管台北清晨低溫只有10.1度，這排隊人潮還是一波接一波，一人一張搶領號碼牌。

寶可夢迷：「我大概八點半過來，對提早一個半小時，早上八點就到了，有點擔心怕今天人潮比較多。」

搶先日本全球首發超級快龍，粉絲從各地來之際，保暖工作當然不可少。

寶可夢迷：「一樣就是穿厚一點的外套就是穿暖一點，有一點冷但今天已經有回暖了，我裡面有穿一件毛衣跟發熱衣然後再加一個防風外套。」

尤其周六10號這天，受到冷空氣加上輻射冷卻效應，新竹關西只有3.9度，金門4.7度苗栗造橋也只有5.2度，新北新店桃園新屋也只有7度多，全台真的只有三個字就是冷颼颼。

不過這波寒流來襲，有民眾發現過去台北低溫總是在靠山邊的陽明山文化大學，不料10號清晨，台大卻比文化大學溫度還低。

東森氣象顧問鄭哲聖：「明山那邊可能有那個雲層遮蓋的關係，所以說它的輻射冷卻就沒有這麼強，那它的降溫就沒有像，台北市可能是乾淨（無雲），就是剛好沒有雲層的狀況，台大那附近的話，那它就有可能它的輻射冷卻比較強。」

周六上午短暫回溫，緊接著傍晚冷氣團南下加上中層水氣移入，2500公尺高山有機會降雪，這一冷至少到周一清晨，民眾外出活動，仍得注意保暖工作不可少。

