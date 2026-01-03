不畏7度急凍！雲林捐血送烤雞 募到熱血創10年新高

凡捐血500c.c的民眾，主辦方送一隻大烤雞。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕中央氣象署今天觀測，本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉攝氏7.2度，為全台最低溫。不過雲林紫斑蝶國際同濟會不畏低溫，出動近百人在林內舉辦捐血活動，更送出越光米、醬油等，捐血500c.c更送一隻大烤雞，吸引民眾大排長龍，更是創十年最高紀錄，催出273袋熱血。

雖然今天冷颼颼，林內驛站卻「熱血沸騰」，創會以十年的紫斑蝶國際同濟會、舉辦捐血活動，提供捐血者越光米、肉乾、醬油、貢丸、飲料、茶葉禮盒等精美禮品外，凡捐血500c.c者再加碼大烤雞一隻，光一整天就送出150隻烤雞；台中捐血中心雲林捐血站表示，目前血庫最缺A型跟O型皆僅有4.1天，不足安全庫存7天，今天捐血活動共募得273袋血。

廣告 廣告

會長鄭永崧表示，當初因為每年冬天都很缺血，因此就有會員提議新年初始舉辦捐血活動，至今已邁入第10年，包括創會長張維崢、候任會長林柏蒼、前會長丁清峯都到場，整場活動動員將近百人協助引導民眾捐血。

張維崢表示，有人出錢，有人出力，至於熱心民眾負責捲袖捐出熱血，感謝王色忠、松昱順心社會福利基金會、龍宏醬油、豐義電機、春風音響、上達企業社、台灣香腸、林內7-11、淵明國中童軍團、林內國中等在地企業與商號、學校，一同完成愛心捐血生命無限的任務。

【看原文連結】

更多自由時報報導

共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

公館圓環通勤實測出爐！網嘆：每月變相加班3小時

今晚到明晨最冷！強烈冷氣團下週接力報到 10度低溫時間曝

高雄、台南罕見8度低溫！鄭明典：中南部要特別注意

