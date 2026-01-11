不畏Uber併皇冠大車隊 55688二代接班築護城河捍龍頭

上週三（1月7日），小黃市場大洗牌，公平會通過Uber併皇冠大車隊，市占逼近5成的台灣大車隊顯得老神在在，公布2025年營收成長3.6％、達31億元，並透露新業務上線一年，訂單量飆30倍。

去年適逢台灣大車隊成立20年，也是林念臻接掌執行長的第4年。她是董事長林村田的長女，年紀不到40歲，不僅管理全台近3萬名小黃司機，更操盤非小黃新事業——55688生活大管家。

年關逼近 助即時快遞、居家清潔訂單量成長

林念臻強攻「生活大管家」，業務琳瑯滿目，從衣物送洗、居家清潔、冷氣清潔到代接電等，去年元月再進軍「即時快遞」市場；她不忘小黃本業，去年底找男星楊祐寧代言，楊更錄音在APP現聲接客人。

但外界好奇，國內即時快遞市場高度競爭，大大小小公司林立，讓外送平台龍頭foodpanda一度覬覦這塊大餅卻又黯然退出市場，台灣大車隊有何能耐做這塊業務？

根據《民報》調查，台灣大車隊旗下全球快遞，過去負責電商快送、商務快遞，再另設「iLINK愛鄰快送」品牌，瞄準民生需求配送餐飲、美食、醫療保健等，主打前3個月保障薪資，固定週休二日，每月外務平均酬勞逾6萬元，從台北往6都發展。

「去年12月訂單量月增20％，較去年同期暴增30倍。」隨著年關逼近，帶旺「生活大管家」各業務成長，台灣大車隊指出，像居家清潔表現不俗，12月訂單量成長12.9％，全年成長32.4％。

小黃司機揭2原因 Uber難撼動55688

「這些業務就像護城河，不然小黃市場太競爭了。」一名司機搖頭說，台灣市場不變，但小黃和多元計程車滿街跑，衝擊叫車市場明顯被瓜分，「很多司機一台車裝滿各家叫車系統，不這麼做很難載到客人。」

Uber併皇冠大車隊會衝擊台灣大車隊？「皇冠的車輛太少了，不足以撼動市場變化，再者台灣大車隊在車站、轉運站、百貨公司、飯店設有排班點，這是同業沒有的叫車優勢。」台灣大車隊小黃司機說。