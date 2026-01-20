不留情面！金正恩痛斥內閣幹部無能 當場罷免副總理楊勝虎

北韓領導人金正恩19日在咸鏡南道咸興市龍城機械聯合企業第一期現代化改造項目竣工典禮上，公開痛斥內閣幹部不負責任、明哲保身，並當場罷免負責機械工業的內閣副總理楊勝虎。 圖：翻攝朝中社

[Newtalk新聞] 北韓領導人金正恩19日在咸鏡南道咸興市龍城機械聯合企業第一期現代化改造項目竣工典禮上，公開痛斥內閣幹部不負責任、明哲保身，並當場罷免負責機械工業的內閣副總理楊勝虎。此舉被視為對經濟領導層的嚴厲警示，尤其在勞動黨第九次代表大會即將召開之際，或預示大規模人事整頓。

官媒《朝中社》20日報導，金正恩在典禮上發表講話，直指該項目從起始階段即出現偏差，對國家整體經濟造成重大影響。他批評楊勝虎「不能勝任當前職位」，比喻其像「給山羊栓上車」，強調這是幹部任用中的偶發失誤，並非反黨行為，但楊以不當言行試圖愚弄黨中央。金正恩當場宣布：「副總理同志趁尚能自己走，趁早自行離開。我今天在這裡罷免副總理同志。」

楊勝虎為北韓多名內閣副總理之一，負責機械工業領域。他曾任大安重型機械聯合企業負責人、機械工業相，並為黨中央政治局候補委員，屬高級技術官僚。根據公開資料，楊於2021年起擔任副總理，期間歷經機械工業轉農業部職務變動，長期活躍於重工業部門，但此次因項目失誤遭公開解職。

金正恩進一步批評內閣負責人將責任推諉給軍需工業部門，稱其為「卑劣行為」與「狡猾的自保」。他提及黨中央曾派專家介入，發現60餘項問題，但內閣幹部仍袖手旁觀、不負責任。金正恩強調，必須杜絕領導幹部中根深蒂固的「明哲保身、遊手好閒歪風」，並發起思想教育攻勢。

分析人士指出，此事件延續金正恩在多個經濟現場公開批評幹部的模式。前總理金德訓在上月第八屆十三中全會後未再露面，或已遭問責。楊勝虎下場目前不明，但北韓官員被罷免後常面臨更嚴厲處分，如勞改營拘禁或失蹤，猜測其可能在黨大會前被進一步追究。南韓媒體認為，這是金正恩對經濟內閣的「綱紀整頓」，預示九大及最高人民會議可能出現大換血。

北韓領導人金正恩19日視察咸鏡南道咸興市龍城機械聯合企業第一期現代化改造工程。 圖：翻攝朝中社