不當下一個OpenAI！台灣AI新創新出路：靠製造、生醫「獨門數據」，能在應用層稱王？
當全球募資集中在AI領域，台灣卻是完全不同的景象。
根據台灣新創資訊平台FINDIT的統計數據，2024年台灣早期投資規模突破新台幣千億元（約33.4億美元），創下10年來的新高。然而，這場資金盛宴的背後，卻隱藏著交易件數下滑約4.7％、傳統創投（VC）勢力退潮，以及策略型企業創投（CVC）主宰一切的戲劇性轉變。
台灣國內外創投的投資件數，從2021年的34.6％驟減至2024年的22％時，企業創投參與的投資件數比率，卻在2024年突破了驚人的7成（70.7％）。
既然全球資金都湧向AI，那台灣的AI新創表現如何？在解答這個問題之前，應該先定義何謂「AI新創」。
「模」王OpenAI難復刻，應用層才是台灣王道
中華開發資本創新投資事業群主管暨董事總經理郭大經指出：「AI分很多層次，現在的新創服務基本上都會AI化。但是AI新創化這個趨勢，不一定在台灣發生。」
郭大經解釋，所謂的新創AI化，是在生成式AI爆發前就已經存在的各種軟體新創，必須加上AI功能才能存活。而AI新創化則是指以關鍵、獨有數據發展服務的AI新創們。
如果以這個標準來看，台灣的AI原生新創目前相當稀少，最有可能誕生的領域是在半導體、生醫、製造等環境相對封閉，卻擁有大規模數據的產業，「專攻智慧工廠的杰倫智能，就是屬於原生的AI新創。」
換句話說，在台灣難以產出如OpenAI這種提供大型語言模型（LLM）的新創的情況下，勢必要在「AI應用層」努力，而不是「基礎設施層」。努力的方向，就是要找到關鍵的獨有數據。
從台灣發展的歷程來看，過去以製造代工起家，在國際上屬於供應鏈的角色，給了台灣新創深耕AI的契機。
例如，幾年獲得台達電子投資、提供塑膠射出成型的AI解決方案的智穎智能，或是完成新台幣1.25億元募資、利用AI影像辨識技術，協助醫師進行慢性病風險診斷的醫療新創采風智匯等，都有可能成為未來關鍵領域的AI原生新創，甚至也是企業創投大量投資台灣新創的原因之一。
AI新創高度依賴API，「成本體感」類似傳統SaaS公司
不過，無論是從哪個方向向AI靠攏，能不能存活、成長、盈利，還是新創最終的目標。
AVA安發天使投資共同創辦人暨執行長方俊傑認為，AI新創的商業邏輯與傳統的SaaS（軟體即服務）公司其實一致，依然要面對產品市場契合度（Product-Market Fit，PMF）、獲客、流存率，以及最核心的「從客戶手中收錢」這些現實，甚至在AI時代，這些問題會更顯重要。
兩者唯一的顯著區別在於成本結構：傳統SaaS公司在雲服務成本下降後，毛利可達9成以上。但高度依賴大型語言模型API的AI新創，其直接成本（token費用）仍相對高昂。這使得AI新創在推行免費試用版（freemium）和訂閱模式時，面臨著傳統SaaS公司初期也曾有過的「成本體感」。
「我認為最終，AI的成本一定會下降到幾乎無感的地步，只是現在還在過渡階段。」方俊傑說。
以現階段而言，在台灣新創沒有大量資本跟海外新創打「燒錢補貼戰」的情況下，必須在尚未有過多競爭對手的領域站穩腳步，才有可能成為一方霸主。
延伸閱讀：
更多報導
Google發布實驗性AI瀏覽器Disco：「對話+生成」顛覆網路體驗，「搜尋+點擊」將變時代眼淚？
怎樣用AI做3D遊戲？Google釋出Gemini 3的三個超酷用法，中英文提示詞一次看
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 29
MLB》道奇球星確定不打WBC 若參加「妻子說要離婚」
洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）近日公開表示，自己將不會參加明年的世界棒球經典賽，原因是和妻子的第三個孩子就要出生了，他透露，妻子曾表明，如果那時候不在她身邊，就要離婚。貝茲是上屆經典賽美國隊的主要戰力，擔任球隊開路先鋒，出賽7場，32打數擊出10支安打，打擊率高達3成13，外界都預期他會獲得邀請，參加2026年的世界棒球經典賽。不過貝茲近日在直播節目上公開表示，自己會缺席這一屆的經典賽，原因是他和妻子的第三個孩子就要出生了，「我曾想參賽，但我現在不行了，我們的寶寶可能會在比賽時出生，她（老婆）說如果我沒有陪著她，她就要離婚。」BREAKING: Mookie Betts reveals he will not play for Team USA in the 2026 World Baseball Classic as the birth of his third child is expected around the same time ?“She (Brianna Betts) said she’d divorce me if I wasn’t there.” ?麗台運動報 ・ 2 小時前 ・ 7
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 11
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 35
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 4 小時前 ・ 71
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 18 小時前 ・ 53
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 60
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 1
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 29
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 38
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 3
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 34
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 59
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 162