不當你尪變你爸！人夫迎娶52歲岳母拍片秀恩愛 警看傻眼回應了

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人夫迎娶52歲岳母拍片秀恩愛。圖／擷取自「Socrates-FIFA」X

印度北方邦（Uttar Pradesh）坎普爾（Kanpur）近日傳出一段震驚社會的影片，35歲的男子竟與自己52歲的岳母結婚。兩人大方秀出法院的結婚證書，還在鏡頭前互戴傳統花環秀恩愛。影片曝光後引起各方議論，甚至引起當地警方回應，並未收到任何相關人員的投訴。

綜合媒體報導，這名男子大約在1年前新婚，卻沒想在與岳母相處過程中漸生情愫，兩人悄悄發展出超越倫理的親密關係。然而這段戀情很快就被妻子發現，氣得她當場與兩人對質，也讓這段婚姻隨之破裂。

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沒想到男子與岳母乾脆直接前往法院登記結婚，在鏡頭前互戴傳統花環，秀出疑似結婚證書的文件並強調，這場婚姻完全是在雙方自願、互相同意的情況下進行，呼籲大眾接受他們的感情。

這段「女婿娶岳母」的影片隨即在社群平台上流傳，引起當地居民與網友的強烈關注。有當地居民透露，這名婦女與其女婿其實早在很久之前，就維持著相當親密的關係。有些網友認為，兩人都是成年人，這是屬於他們的個人自由；但多數人則對這段跨越道德底線的婚姻感到難以接受，紛紛痛批「倫理崩壞」。

對此，當地警官哈米特（Harmeet Singh）表示，警方目前已針對這段瘋傳的影片展開初步調查。不過截至目前為止，警方尚未收到任何當事人或家屬的正式投訴，該事件也尚未涉及任何刑事犯罪。



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