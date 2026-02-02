不當夫妻當家人／打破「驚世夫妻」惡名！洪曉蕾、王世均合體賺錢 霸氣宣言：當他的家人比女人好

洪曉蕾與王世均打破「驚世夫妻」惡名，關係昇華為家人與工作夥伴。（翻攝自洪曉蕾臉書、王世均臉書）

寶島歌王葉啟田與明星前妻劉嘉芬的愛情故事在1980年代的秀場展開，兩人結婚後育有一雙兒女，隨著葉啟田婚後兩年5度外遇，後又經商失敗、從政失利，兩人簽字離婚，女方帶著兒女移居美國，雙方未惡言相向，至今仍保持友好關係。其實，當不成夫妻還可成為朋友，是一種成熟的放下與深情。

藍正龍與周幼婷於2023年6月和平結束9年婚姻，維持「好朋友」關係。（翻攝自藍正龍、周幼婷臉書）

藍正龍與周幼婷於2023年6月和平結束9年婚姻，離婚後，兩人以理性的態度共同照顧一對兒女。兩人雖分居，仍被拍到互動頻繁、一起帶著孩子出遊，展現成熟的愛與照顧，生活依舊如家人般親密，甚至曾傳出復合的傳聞。

米可白與謝銘杰在2020年結束5年婚姻，兩人只是因為感情淡了。（翻攝自米可白臉書）

米可白與謝銘杰在2020年結束5年婚姻，兩人離婚後並未撕破臉，只是因為感情淡了，對「夫妻」關係不再有熱情，而非外界猜測的生子問題或不愉快。米可白親暱稱呼前夫為「四寶的爸爸」，因雙方疼愛毛小孩、互動良好，維持密切來往。

洪曉蕾與王世均於2016年宣布離婚，打破「驚世夫妻」惡名，關係昇華為家人與工作夥伴，兩人共同撫養子女、互動密切，甚至合作直銷工作，洪曉蕾認為「當家人比當他的女人好」，明確表示不會復合。

