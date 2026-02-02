不當夫妻當家人／獨家！提起家人要賠錢 葉啟田遭前妻越洋封口

葉啟田一出道就迅速成名，曾是台灣秀場黃金時代的扛壩子歌手，今年五月將在藍寶石大歌廳演唱會壓軸演出。（鏡報提供）

寶島歌王葉啟田日前一掃失智、健康亮紅燈傳言，宣告將參與高雄「藍寶石大歌廳」演唱會壓軸演出；本刊接獲爆料，出道超過一甲子的他多年來面對外界傳聞都一笑置之，唯獨對離婚30年的前妻劉嘉芬與一雙兒女的話題視為禁忌，除了怕家人被「炒新聞」，也擔心定居美國的前妻不悅、根據「使用者付費」的夫妻協議，越洋討錢。

葉啟田以〈愛拚才會贏〉〈浪子的心情〉〈故鄉〉等膾炙人口的金曲，在台灣及海外華人社群中極受歡迎，更在台灣秀場的黃金時代，成了扛壩子歌手；而他與劉嘉芬的愛情故事也在1980年代的秀場展開，交往時因身高差距（女方比男生高），被戲稱為「長短腳之戀」。

外遇又欠債 人財兩失

葉啟田與前妻劉嘉芬的愛情故事在1980年代的秀場展開，因身高差距被戲稱為「長短腳之戀」。

雖然在1988年娶回美嬌娘，但葉啟田婚後2年，五度外遇，後因經商失敗、從政失利，背負上億元債務，婚姻僅維持8年。離婚後，劉嘉芬帶著一雙兒女遠走他鄉，在美國定居至今，葉啟田曾鬆口，對前妻充滿遺憾與愧疚。

葉啟田（左）與陳美鳳（右）自秀場時代就曾合作，好交情超過三十年，更指陳美鳳符合當年他的理想老婆條件。（順大傳播提供）

或許因愧疚，葉啟田對「家人」這個話題相當敏感，據本刊接獲爆料，經歷過大風大浪的他對所有傳言都能輕鬆應付，唯獨「家人」絕口不提。有一說是，妻小已在美國安居樂業多年、不想隱私曝光，葉啟田只要多說一個字，都會讓他們在美國的生活受到干擾，成為被八卦的對象，尤其現在是網路無國界的年代，更容易受到影響。

分開未交惡 各自安好

出道超過一甲子的葉啟田，近年被傳健康亮紅燈、失智等，但都遭他出面駁斥。（翻攝自中視新聞）

而另有一說，指淡出娛樂圈多年，獨立撫養一雙子女的劉嘉芬，生活平淡低調，不想成為炒新聞、被消費的對象，因此她希望葉啟田封口，否則就視曝光多寡，索取「使用者付費」的賠償金，且金額不小，這對收入不豐裕的葉啟田來說也是一大負擔，因此能不提就不提。據了解，葉啟田多年前曾向友人透露前妻會越洋要錢一事，畢竟養育兒女是兩人共同的責任。

葉啟田（右）以健康公益大使身分，深入社區關懷銀髮長輩，以自身「愛拚才會贏」的精神，呼籲重視熟齡行動力。（朝和生醫提供）

其實，葉啟田與劉嘉芬離婚後並未翻臉，2010年，他舉辦「愛拼才會贏」巡迴演唱會，劉嘉芬曾帶著女兒意外現身，三人抱在一起，讓葉啟田百感交集並落淚。對於外人鼓譟要他把老婆娶回來，劉嘉芬只回一句：「維持這樣最完美。」宣告兩人復合無望，年紀都不小的兩人只希望彼此都身體健康。

