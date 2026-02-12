不當對待事件零容忍 新北幼教五力共盟宣言簽署

記者林普天／新北報導

為營造親師共好、互信的幼教環境，新北市教育局今（12）日邀集全市幼教集團與團體、家長會、教師會及校長協會，辦理「新北幼教五力共盟守護孩童」宣言簽署活動，凝聚「幼、教、家、校、市府」五方力量，宣示不當對待事件零容忍，並同步宣布推動數位化內部預警機制及監視系統補助政策，自115學年度起將幼兒園影像保存期限由現行14天延長至30天，共同守護幼童安全健康成長。

新北市教育局長張明文表示，守護每一位孩子的安全成長，是幼教最基本、也最重要的責任。家長把孩子交付幼教現場，是一份高度信任。面對幼教現場日益複雜的照顧與管理挑戰，市府希望透過凝聚幼教現場、親師與行政端的共識，建立清楚、可依循的守護機制，讓幼教人員安心教學、家長放心托付，也為社會提供穩定支持。

宣示活動現場在張明文帶領下，全市20個幼教集團與團體、家長、教師及校長共五方代表共同宣讀「三大守護宣言」，宣示落實機構自律與正向管教的社會責任。

新北市教育局強調，守護幼兒需要社會同心協力。新北持續投入資源，從行政減量、特教支持到設備補助，與幼教現場並肩同行；透過教保機構的自律管理、專業增能與科技輔助三管齊下，讓孩子在愛與尊重中安心學習、健康成長。

